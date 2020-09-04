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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли Нидерландам в квалификации ЧЕ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели очередной отборочный матч первенства ЧЕ-2021, уступив сверстникам из Нидерландов со счетом 0:7, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Уже в первом тайме встречи на поле жодинского стадиона «Торпедо» подопечные Сергея Яромко пропустили три мяча. Голевой дубль оформил Майрон Боаду, а еще один гол забил Тен Копмейнерс, реализовавший пенальти. Во второй половине игры гости еще четыре раза поразили ворота Павла Павлюченко.

Теперь белорусская «молодежка» отправится в Лиссабон, где 8 сентября сыграет с еще одним фаворитом — командой Португалии.

Сегодня португальцы обыграли в гостях киприотов — 4:0, а футболисты Норвегии на своем поле победили команду Гибралтара — 6:0.

Турнирное положение в седьмой группе: Нидерланды — 15 очков (5 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (6), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (6).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пяти лучших команд, занявших вторые места. Решающие матчи ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня 2021 года пройдут встречи плей-офф.

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