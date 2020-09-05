До Евро рукой подать. Молодежная сборная России победила болгар в отборочном матче ЧЕ-2021

Источник: РИА "Новости"

Все матчи проходят без зрителей из-за эпидемиологической ситуации в мире. На подходе к «Арене-Химки» за полчаса до матча не было видно ни болельщиков, ни сотрудников правоохранительных органов. Если бы не ограничения, то молодежная сборная России, вероятно, проводила бы эту встречу не в Химках, а городе, где есть стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. Скорее всего, матч вызвал бы огромный ажиотаж у болельщиков.

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В отборочном цикле команда Михаила Галактионова показывает хорошую игру и лидирует в своей группе, не потерпев ни одного поражения. До встречи с болгарами российские футболисты одержали четыре победы при двух ничейных результатах. В распоряжении тренера один из сильнейших составов молодежной национальной команды в XXI веке. Многие игроки выступают за российские топ-клубы и получают постоянную практику не только в чемпионате, но и в еврокубках.

«Сборная успешно выступает, потому что вся обойма футболистов регулярно играет на уровне РПЛ. Полученный опыт эти молодые футболисты уверенно реализуют в отборочном раунде», — сказал ТАСС бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха.

На встречу с болгарами в стартовом составе российской сборной вышли по три представителя ЦСКА и «Спартака», по одному игроку из «Зенита», «Динамо», «Краснодара», «Рубина» и тульского «Арсенала». Единственной потерей стало отсутствие форварда армейцев Федора Чалова.

Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока, получившего повреждение уже в период сборов.

Самые важные матчи

Сборная Болгарии до встречи с россиянами претендовала на успешное для себя завершение отборочного этапа. В пяти матчах команда набрала восемь очков и занимала третье место в таблице, а в домашней встрече доставила много проблем российской сборной, сыграв с ней вничью (0:0). После этого болгарские футболисты разгромили занимающих второе место поляков (3:0).

Капитан сборной России Иван Обляков перед игрой подчеркнул важность встречи с болгарами и поляками. «Это будут самые важные матчи в группе, их надо выигрывать и напрямую выходить на чемпионат Европы», — сказал Обляков.

Сборная России быстро взялась за дело и открыла счет уже на первой минуте. После хорошей комбинации и передачи с левого фланга техничным ударом в дальний угол ворот мяч отправил Максим Глушенков. Хозяева уверенно контролировали ход встречи, второй гол казался делом времени. Однако случился он во втором тайме.

На 64-й минуте комбинацию в штрафной площади сборной Болгарии разыграли два центральных защитника. Роман Евгеньев сначала отобрал мяч у соперника, вошел в штрафную и сделал передачу под удар Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА сильно низом послал мяч в сетку, забив свой третий гол в нынешнем отборочном цикле. После этого россияне имели возможность довести счет до крупного, но реализовать моменты не смогли.

«Ребята сыграли качественно — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но это нормально для первого матча. Самое главное, что мы увидели полноценную самоотдачу», — отметил Галактионов.

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Сборная России способна превзойти лучший результат на Евро

В других матчах отборочной группы сборная Польши разгромила команду Эстонии (6:0), а сербы сыграли вничью с латвийцами (2:2). Сборная России лидирует в группе с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии. Россияне после семи матчей набрали 17 очков, у идущих вторыми поляков 13 баллов в активе.

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В восьмом туре сборная России 8 сентября сыграет на выезде с поляками, которые имеют матч в запасе. В заключительных встречах отборочного турнира российская команда в октябре сыграет с аутсайдерами группы эстонцами и латвийцами. Таким образом, для выхода в финальную часть чемпионата Европы сборной может хватить даже ничейного результата в Польше.

В домашнем матче с поляками команда Галактионова ушла от поражения на последней минуте (2:2). В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд. В случае неудачного результата в матче с командой Польши, а также при двух победах в заключительных встречах сборная России наверняка войдет в пятерку лучших команд, занявших вторые места в своих отборочных группах.

Лучшим результатом молодежной сборной России на чемпионатах Европы является выход в ¼ финала в 1994 и 1998 годах. В 1998 году состоялась последняя победа россиян в финальной части континентального первенства. Тогда турнир проходил без группового этапа.

Сборная России, за которую выступали, например, Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в полуфинале утешительного раунда уступила шведам (0:2) и выиграла матч за 7-е место у команды Румынии (2:1).

После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть чемпионата Европы. На турнире 2013 года в составе сборной России выступали Алан Дзагоев, Федор Смолов и Денис Черышев. Но тогда российская команда попала в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, проиграв во всех матчах. Нынешняя молодежная сборная по составу не уступает тому коллективу и имеет хорошие шансы выйти как минимум в плей-офф чемпионата Европы.