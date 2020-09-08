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09:03 (мск), источник: ТАСС

Евро на горизонте. Российские футболисты проведут матч отбора к молодежному ЧЕ с поляками

ТАСС, 8 сентября. Молодежная сборная России по футболу на выезде проведет матч восьмого тура отборочного этапа к чемпионату Европы 2021 года против команды Польши. Встреча пройдет в Лодзе на стадионе «Видзев», начало игры — 19:00 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Занимающие первое место в пятой группе россияне подходят ко встрече с поляками, набрав 17 очков в семи матчах. В активе их соперников, которые провели на одну игру меньше, 13 очков. Календари команд в квалификации не синхронизированы, поэтому поляки проведут последнюю игру 17 ноября, а россияне — 13 октября.

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Чтобы гарантировать себе участие в финальной стадии турнира и не зависеть от результатов соперника, подопечным Михаила Галактионова в трех оставшихся играх нужно обыграть не только сборную Польши, но еще и команды Эстонии и Латвии. Полякам же для выхода на чемпионат Европы необходимо обыграть россиян, а также победить сборные Сербии, Болгарии и Латвии. При это команде необходимо, чтобы подопечные Галактионова потеряли очки в одном из октябрьских матчей.

В молодежном чемпионате Европы примут участие 16 команд, две из которых уже известны — сборные Венгрии и Словении, принимающие турнир. Девять команд, которые займут первые места в отборочных группах, попадут в число участников напрямую. Еще пять участников финального турнира определятся среди девяти команд, ставших вторыми в группах. Путевки получат пять лучших команд — они определятся по результатам матчей против сборных, финишировавших на первых, третьих, четвертых и пятых местах.

Сборная России может четвертый раз в истории выйти на молодежный чемпионат Европы. С 1992 года национальная команда 12 раз не прошла квалификацию. На турнир она выходила в 1994 (¼ финала), 1998 (¼ финала) и 2013 годах (четвертое место в группе).
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Ключевой матч без лучшего бомбардира

В отборочном цикле сборная выступает уверенно, показывая хорошую игру. Она начала квалификацию с победы над сербами (1:0), после чего сыграла вничью с командами Болгарии (0:0) и Польши (2:2). Домашнюю ничью в игре с поляками россияне добыли в компенсированное ко второму тайму время благодаря точному удару Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара». После этого команда выдала серию из четырех побед подряд, в которых не пропустила ни одного гола, поочередно взяв верх над эстонцами (5:0), латвийцами (2:0), сербами (2:0) и болгарами (2:0).

Сборная России забила в семи отборочных матчах 14 мячей, пропустив при этом всего дважды. В команде Галактионова собрано большое число атакующих игроков из клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), среди которых есть Константин Кучаев, Иван Обляков и Федор Чалов (все — ЦСКА), Наиль Умяров и Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин и Сулейманов («Краснодар»), а также Иван Игнатьев («Рубин»). Однако лучшим бомбардиром команды в квалификации с тремя мячами является защитник Игорь Дивеев (ЦСКА).

В предстоящей встрече Дивеев не сыграет из-за травмы, полученной в концовке матча с командой Болгарии. Также за сборную в сентябре не может выступать его партнер по ЦСКА Чалов. Он прибыл на сбор, но еще до игры с болгарами у него обнаружились проблемы с коленным суставом. Тренерский штаб решил дать футболисту восстановиться от повреждения и не задействовать его в матчах.

В преддверии ключевого матча отборочного этапа старший тренер сборной России назвал соперника агрессивным и мобильным коллективом, отметив хорошую организацию игры поляков. «У них есть большой плюс — международный опыт на чемпионате Европы предыдущего цикла. Европейский футбол им уже знаком. Будет тяжело, нам предстоит решающая игра за лидерство в группе», — резюмировал Галактионов.

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