Футболисты молодежной сборной Беларуси сыграют в гостях с Португалией

В 19.30 по белорусскому времени подопечные Сергея Яромко в Оэйраше начнут встречу с португальскими сверстниками.

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В прошлом туре белорусы в Жодино потерпели крупное поражение от команды Нидерландов — 0:7, а португальские футболисты разгромили в гостях киприотов — 4:0. Также сегодня нидерландская «молодежка» примет в Алмере норвежскую сборную. На прошлой неделе норвежцы у себя дома были сильнее команды Гибралтара — 6:0.

Турнирное положение в седьмой квалификационной группе перед сегодняшними матчами: Нидерланды — 15 очков (5 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (6), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (6).