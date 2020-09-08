Футболисты молодежной сборной Беларуси сыграют в гостях с Португалией

В 19.30 по белорусскому времени подопечные Сергея Яромко в Оэйраше начнут встречу с португальскими сверстниками.
В прошлом туре белорусы в Жодино потерпели крупное поражение от команды Нидерландов — 0:7, а португальские футболисты разгромили в гостях киприотов — 4:0. Также сегодня нидерландская «молодежка» примет в Алмере норвежскую сборную. На прошлой неделе норвежцы у себя дома были сильнее команды Гибралтара — 6:0.
Турнирное положение в седьмой квалификационной группе перед сегодняшними матчами: Нидерланды — 15 очков (5 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (6), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (6).
В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пять лучших команд, занявших вторые места. Решающие матчи ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня 2021 года пройдут встречи плей-офф.