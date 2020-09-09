«Ребята сотворили подвиг». Тренер молодежной сборной Казахстана — о победе в матче отбора на Евро-2021

«Когда приходит новый тренер, идет притирка друг к другу. Перед первой игрой у меня было два дня буквально. Некоторых ребят я по именам и в лицо даже не знал. Я не знал их черты характера, кто на что способен. Матч с Черногорией дал игровой тонус. Первая игра и вторая — это уже большая разница. Естественно, после первого матча мы сделали большие корректировки. В частности, поменяли тактику немного. Ребята бились и старались играть. У нас не было проблем с дорогой. Хочу поздравить всех болельщиков. В первой игре после пандемии было тяжело. Футболисты в первую очередь люди, было тяжело. Мы вышли из этой ситуации, потому что сплотились. Мы узнали друг друга, провели индивидуальные беседы с ребятами. На тренировке перед игрой я сказал ребятам, что хочу увидеть другую команду. Я не знал, какой будет результат, но знал, что ребята выйдут и будут биться. Спасибо им за то, что сотворили этот подвиг на фоне пандемии и без игровой практики. Постараемся этот подвиг совершать в каждом матче. Мы сплотились — это самое главное», — сказал Кулшинбаев.