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13:28 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России сыграет с эстонцами на «Арене-Химки» в отборочном матче ЧЕ-2021

ТАСС, 14 сентября. Молодежная команда России по футболу проведет домашний матч предпоследнего, девятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года с командой Эстонии на «Арене-Химки». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Встреча запланирована на 9 октября, начало — 18:00 мск.

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии. Россияне провели восемь матчей и занимают первое место в группе, набрав 17 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 16 очков в активе. Далее идут болгары (11 очков), сербы (8), эстонцы (4) и латвийцы (4).

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал пройдет в Любляне.

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