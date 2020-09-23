Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.09
Славия Пр
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
22.09
Маккаби Тель-Авив
Зальцбург
12
Футбол. Еврокубки
22.09
Краснодар
ПАОК
21
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-2
Оренбург
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Иртыш
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
01:10 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси одержали вторую победу над командой Фарерских островов в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первой половине встречи в Торсхавне счет не был открыт, а после перерыва белоруски дважды поразили ворота хозяек поля. На 56-й минуте гол забила Анастасия Шлапакова, а на 80-й минуте игры отличилась Карина Ольховик, установившая окончательный результат — 2:0 в пользу сборной Беларуси. В первом круге отборочного турнира белоруски разгромили фарерскую сборную в Борисове с результатом 6:0. Кроме того, подопечные Юрия Малеева там же потерпели два поражения: от Норвегии — 1:7 и Уэльса — 0:1. Сейчас положение в группе С таково: Норвегия — 15 очков (5 матчей), Уэльс — 8 (5), Беларусь — 6 (4), Северная Ирландия — 5 (5), Фарерские острова — 0 (5).

Свой следующий поединок белорусские футболистки проведут 21 октября в гостях у норвежек, а 27 октября примут на своем поле североирландскую команду. Два заключительных матча белоруски проведут на выезде — 27 ноября в Северной Ирландии и 1 декабря в Уэльсе.

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители 9 квалификационных групп, а также 3 лучшие команды из занявших вторые места. Еще 3 путевки в матчах плей-офф разыграют остальные 6 сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.

 Гороскоп на май 2020
В США продают квартиру с бесконечным холодильником пива
«Краснодар» победил ПАОК в матче квалификации Лиги чемпионов
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги
Команда Тутберидзе опубликовала переписку Рудковской и Загитовой
РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение по Леониду Федуну
«Ювентус» объявил о переходе игрока «Атлетико» на правах аренды
Мостовой: ПАОК переигрывал «Краснодар» и не заслуживал поражения
Хоккеист «Сент-Луиса» перешел в омский «Авангард»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь