Белорусские футболистки одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы

В первой половине встречи в Торсхавне счет не был открыт, а после перерыва белоруски дважды поразили ворота хозяек поля. На 56-й минуте гол забила Анастасия Шлапакова, а на 80-й минуте игры отличилась Карина Ольховик, установившая окончательный результат — 2:0 в пользу сборной Беларуси. В первом круге отборочного турнира белоруски разгромили фарерскую сборную в Борисове с результатом 6:0. Кроме того, подопечные Юрия Малеева там же потерпели два поражения: от Норвегии — 1:7 и Уэльса — 0:1. Сейчас положение в группе С таково: Норвегия — 15 очков (5 матчей), Уэльс — 8 (5), Беларусь — 6 (4), Северная Ирландия — 5 (5), Фарерские острова — 0 (5).

Свой следующий поединок белорусские футболистки проведут 21 октября в гостях у норвежек, а 27 октября примут на своем поле североирландскую команду. Два заключительных матча белоруски проведут на выезде — 27 ноября в Северной Ирландии и 1 декабря в Уэльсе.

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители 9 квалификационных групп, а также 3 лучшие команды из занявших вторые места. Еще 3 путевки в матчах плей-офф разыграют остальные 6 сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.