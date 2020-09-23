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13:35 (мск), источник: БЕЛТА

На матчи квалификации ЧЕ по футболу определен состав белорусской «молодежки»

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси (U-21) определил предварительный состав команды на октябрьские отборочные матчи первенства Европы 2021 года с футболистами Кипра и Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главный тренер белорусской «молодежки» Сергей Яромко включил в расширенный список 29 игроков:

вратари — Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Максим Плотников («Динамо», Минск), Станислав Клещук («Крумкачы», Минск), Артем Макавчик («Энергетик-БГУ», Минск);.

защитники — Максим Швецов («Динамо», Минск), Владислав Малькевич, Глеб Шевченко («Славия», Мозырь), Даниил Мирошников, Александр Свирепа, Артем Шкурдюк (все — «Энергетик-БГУ», Минск), Владислав Соланович, Даниил Нечаев, Константин Кучинский (все — «Белшина», Бобруйск), Владислав Лях («Локомотив», Гомель), Илья Лукашевич («Шахтер», Солигорск);.

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полузащитники — Артем Концевой, Денис Гречихо, Артем Петренко, Роман Вегеря (все — «Рух», Брест), Павел Седько («Динамо», Брест), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Антон Суша («Гомель»), Сергей Волков, Александр Ксенофонтов (оба — «Витебск»), Никита Демченко («Смолевичи»), Виктор Сотников («Шахтер», Солигорск);.

нападающие — Владислав Ложкин («Смолевичи»), Евгений Козел («Городея»), Владислав Федосов («Витебск»).

Окончательный состав из 23 футболистов будет назван на следующей неделе.

Команда соберется 5 октября и будет тренироваться в Минске. 9 октября в Жодино белорусы сыграют с кипрскими сверстниками, а затем отправятся в Драммен, где 13 октября встретятся с норвежцами.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды — 18 очков (6 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (7), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (6).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.

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