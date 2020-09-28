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15:48 (мск), источник: ТАСС

Футболисты Чалов и Татаев вызваны в молодежную сборную России на октябрьские матчи

ТАСС, 28 сентября. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник чешского клуба «Млада Болеслав» Алексей Татаев попали в состав молодежной сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года, которые пройдут в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Чалов также вызывался на сентябрьские матчи, но покинул расположение сборной из-за проблем с коленом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари — Денис Адамов, Матвей Сафонов (оба — «Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва); защитники — Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА); полузащитники — Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»); нападающие — Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Также в расширенный состав вошли защитник Игорь Дивеев (ЦСКА) и полузащитник Наиль Умяров («Спартак»), которые на данный момент восстанавливаются от повреждений.

В октябре в отборочном турнире к европейскому первенству россияне сыграют с командами Эстонии (9 октября в Химках) и Латвии (13 октября в Риге).

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