Футболисты Чалов и Татаев вызваны в молодежную сборную России на октябрьские матчи

Источник: РИА "Новости"

Чалов также вызывался на сентябрьские матчи, но покинул расположение сборной из-за проблем с коленом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9bb26ab66a0b604902e5" data-vnd="9bb26ab66a0b604902e5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9bb26ab66a0b604902e5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари — Денис Адамов, Матвей Сафонов (оба — «Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва); защитники — Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА); полузащитники — Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»); нападающие — Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Также в расширенный состав вошли защитник Игорь Дивеев (ЦСКА) и полузащитник Наиль Умяров («Спартак»), которые на данный момент восстанавливаются от повреждений.