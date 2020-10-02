Яромко назвал состав футбольной «молодежки» на октябрьские матчи

Наставник белорусской команды Сергей Яромко пригласил на сбор 23 игрока:

вратари — Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Максим Плотников («Динамо», Минск), Артем Макавчик («Энергетик-БГУ», Минск);.

защитники — Максим Швецов («Динамо», Минск), Владислав Малькевич, Глеб Шевченко (оба — «Славия», Мозырь), Даниил Мирошников, Артем Шкурдюк (оба — «Энергетик-БГУ», Минск), Владислав Соланович, Даниил Нечаев (оба — «Белшина», Бобруйск), Владислав Лях («Локомотив», Гомель), Илья Лукашевич («Шахтер», Солигорск);.

полузащитники — Артем Концевой, Денис Гречихо, Олег Никифоренко (все — «Рух», Брест), Павел Седько («Динамо», Брест), Роман Вегеря («Ислочь», Минский район), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков («Витебск»), Роман Давыскиба («Динамо», Минск), Виктор Сотников («Шахтер», Солигорск);.

нападающие — Владислав Ложкин («Смолевичи»), Егор Богомольский («Рух», Брест).

Команда соберется 5 октября и будет тренироваться в Минске. 9 октября в Жодино белорусы сыграют с кипрскими сверстниками, а затем отправятся в Драммен, где 13 октября встретятся с норвежцами.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе таково: Нидерланды — 18 очков (6 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (7), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (6).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места.