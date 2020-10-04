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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий российского клуба не поможет молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро

Его и еще двух футболистов заменили на других.

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В составе молодежной сборной Казахстана по футболу произошли изменения перед матчами отборочного турнира к Евро-2021 против Северной Македонии и Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, из-за травм, в расположение сборной не смогли приехать нападающий российской команды ФНЛ «Чайка» Рамазан Оразов, Артем Попов из «Аксу» и Дамир Марат, выступающий за «Экибастуз».

Вместо них в заявку включены Султан Сагнаев из «Астаны» и Наурызбек Жагоров из «Экибастуза».

В рамках отбора к молодежному Евро-2020 сборная Казахстана 8 октября сыграет дома против сверстников из Северной Македонии, а 13 октября отправится на выезд против Испании.

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