Нападающий российского клуба не поможет молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро

В составе молодежной сборной Казахстана по футболу произошли изменения перед матчами отборочного турнира к Евро-2021 против Северной Македонии и Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, из-за травм, в расположение сборной не смогли приехать нападающий российской команды ФНЛ «Чайка» Рамазан Оразов, Артем Попов из «Аксу» и Дамир Марат, выступающий за «Экибастуз».

Вместо них в заявку включены Султан Сагнаев из «Астаны» и Наурызбек Жагоров из «Экибастуза».