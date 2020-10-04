Нападающий российского клуба не поможет молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро
Его и еще двух футболистов заменили на других.
Его и еще двух футболистов заменили на других.
В составе молодежной сборной Казахстана по футболу произошли изменения перед матчами отборочного турнира к Евро-2021 против Северной Македонии и Испании, передает корреспондент Vesti.kz.
Так,
Вместо них в заявку включены Султан Сагнаев из «Астаны» и Наурызбек Жагоров из «Экибастуза».
В рамках отбора к молодежному Евро-2020 сборная Казахстана 8 октября сыграет дома против сверстников из Северной Македонии, а 13 октября отправится на выезд против Испании.