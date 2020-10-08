Белорусские футболисты сыграют в гостях с Грузией

В Тбилиси подопечные Михаила Мархеля встретятся с командой Грузии (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Этот поединок будет судить бригада турецких арбитров, которую возглавит Джюнейт Чакыр. Белорусские футболисты прилетели в грузинскую столицу 7 октября и вечером провели предматчевую тренировку на поле «Динамо-Арены» имени Бориса Пайчадзе. В сегодняшней игре в составе сборной Беларуси не будет Юрия Ковалева и Павла Савицкого, которые травмированы.