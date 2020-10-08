Казахстанская «молодежка» проиграла матч за второе место в группе отбора на Евро

К концу первого тайма гости вели в счете, забив два гола за три минуты. Сначала на 38-й отличился Дарко Чурлинов, а затем на 41-й — Яни Атанасов. В начале второй 45-минутки Чурлинов оформил дубль.

За Казахстан размочил счет на 52-й минуте Оралхан Омиртаев, но уже на 55-й он заработал красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, сборная Казахстана пропустила еще раз — на 67-й минуте окончательный счет установил Димитар Митровски.

А затем хозяева потеряли еще одного игрока. На 70-й минуте был удален Рауан Орынбасар.

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Интересно, что обе команды в этой встречи не забили пенальти. Гости в первом тайме, а хозяева — во втором.

Потерпев поражение, казахстанская «молодежка» осталась на третьем месте группы 6 с десятью очками. Тогда как Северная Македония, напротив, закрепилась на второй строчке с 13-ю баллами.

Следующий матч Казахстан проведет на выезде против лидера — сборной Испании. Он состоится 13 октября. Разница между командами составляет шесть очков.