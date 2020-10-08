Белорусские футболисты проиграли Грузии в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы

Встреча в Тбилиси началась с атак хозяев поля, и на 7-й минуте они заработали пенальти, который уверенно реализовал Торнике Окриашвили. В оставшееся до перерыва время белорусы нанесли лишь один удар по воротам Георгия Лории. Сразу после начала второго тайма подопечные Михаила Мархеля пошли вперед большими силами и создали несколько опасных моментов. Самый опасный из них возник на 65-й минуте, когда быструю атаку с правого фланга завершал вышедший на замену Дмитрий Подстрелов, но мяч после его удара пролетел мимо цели. Грузинские футболисты отвечали острыми контратаками, которые с трудом ликвидировали защитники и голкипер Егор Хаткевич. До финального свистка результат так и не изменился, и белорусы потеряли шанс впервые пробиться в финал чемпионата Европы.