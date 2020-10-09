Соперники россиян в Лиге наций сербы и венгры вышли в финал плей-офф за путевки на Евро

Источник: AFP 2020

В составе победителей дубль оформил Сергей Милинкович-Савич (82-я и 103-я минуты). У проигравших отличился Матиас Норманн (88), выступающий за российский «Ростов». Другой соперник сборной России по групповому этапу Лиги наций команда Венгрии в своем полуфинале на выезде разгромила команду Болгарии (3:1).

Футбол Евро-2020. Отборочные Путь A. Финал, 12.11.2020, 0:00 Болгария/Венгрия - Исландия/Румыния -

Сборные, выступающие в плей-офф за путевки, завоевали право на участие в нем по итогам результатов в прошлом розыгрыше Лиги наций, команды не сумели напрямую пробиться в финальную стадию турнира через отборочный турнир. В финальном матче за право сыграть в финальной части чемпионата Европы сербы на домашнем поле встретятся с победителями матча между командами Шотландии и Израиля (встреча завершится позднее в пятницу). Венгры дома сыграют с исландцами, которые в своем полуфинале обыграли команду Румынии (2:1). Все финальные встречи пройдут 12 ноября.

Также в четверг сборная Грузии дома переиграла команду Белоруссии (1:0), сборная Северной Македонии дома выиграла у команды Косова (2:1). В финале плей-офф сборная Грузии примет команду Северной Македонии.