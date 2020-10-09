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00:36 (мск), источник: ТАСС

Соперники россиян в Лиге наций сербы и венгры вышли в финал плей-офф за путевки на Евро

ТАСС, 9 октября. Сборная Сербии победила команду Норвегии в дополнительное время со счетом 2:1 в полуфинальном матче плей-офф за право сыграть на чемпионате Европы по футболу. Встреча прошла в Осло.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей дубль оформил Сергей Милинкович-Савич (82-я и 103-я минуты). У проигравших отличился Матиас Норманн (88), выступающий за российский «Ростов». Другой соперник сборной России по групповому этапу Лиги наций команда Венгрии в своем полуфинале на выезде разгромила команду Болгарии (3:1).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Путь A. Финал, 12.11.2020, 0:00

Болгария/Венгрия-Исландия/Румыния-

Сборные, выступающие в плей-офф за путевки, завоевали право на участие в нем по итогам результатов в прошлом розыгрыше Лиги наций, команды не сумели напрямую пробиться в финальную стадию турнира через отборочный турнир. В финальном матче за право сыграть в финальной части чемпионата Европы сербы на домашнем поле встретятся с победителями матча между командами Шотландии и Израиля (встреча завершится позднее в пятницу). Венгры дома сыграют с исландцами, которые в своем полуфинале обыграли команду Румынии (2:1). Все финальные встречи пройдут 12 ноября.

Также в четверг сборная Грузии дома переиграла команду Белоруссии (1:0), сборная Северной Македонии дома выиграла у команды Косова (2:1). В финале плей-офф сборная Грузии примет команду Северной Македонии.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести его на лето следующего года, соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир пройдет в 12 городах, одним из городов-организаторов станет Санкт-Петербург. Сборная России завоевала право на участие в европейском первенстве по итогам отборочного турнира, в группе россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами.

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