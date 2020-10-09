Молодежная сборная России по футболу сыграет в квалификации чемпионата Европы с эстонцами

В сентябре сборная России уступила полякам со счетом 0:1, из-за чего те получили преимущество в борьбе за первое место в отборочной группе. В финальную часть турнира в Венгрии и Словении выходят девять победителей групп, а также пять лучших из занявших вторые места команд. Таким образом, команде Галактионова надо рассчитывать на потерю поляками очков.
Тренерский штаб сборной России вызвал на матчи с командами Эстонии и Латвии 23 футболиста. Из-за травм отсутствуют центральный защитник Игорь Дивеев, являющийся с тремя голами лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле и полузащитник Максим Глушенков, получивший травму в сентябрьской игре с поляками.
Обращает на себя внимание появление единственного легионера — защитника Алексея Татаева из чешской «Млады Болеслав», а также возвращение Федора Чалова, который из-за повреждения не сыграл в сентябрьских матчах. Тренеры перед нынешним сбором сделали только одно вынужденное изменение — вратаря «Краснодара-2» Дениса Адамова заменил Иван Ломаев из «Крыльев Советов», однако фаворитами в борьбе за место основного голкипера, безусловно, являются спартаковец Александр Максименко и Матвей Сафонов из «Краснодара».
Сборная Эстонии имеет равное количество очков (4) с латвийцами и обходит их благодаря победе в очном матче. Россияне разгромили эстонцев со счетом 5:0 в октябре прошлого года в первом матче этих команд в Пярну. Предстоящую игру рассудит португальская бригада арбитров во главе с Антонио Эмануэлем Карвальо Нобре. Вход на «Арену-Химки» будет бесплатным. В соответствии с решением Союза европейских футбольных ассоциаций игру, которая начнется в 18:00 мск, смогут посетить не более 30% зрителей от максимальной вместимости стадиона.