Молодежная сборная России по футболу сыграет в квалификации чемпионата Европы с эстонцами

Источник: РИА "Новости"

В сентябре сборная России уступила полякам со счетом 0:1, из-за чего те получили преимущество в борьбе за первое место в отборочной группе. В финальную часть турнира в Венгрии и Словении выходят девять победителей групп, а также пять лучших из занявших вторые места команд. Таким образом, команде Галактионова надо рассчитывать на потерю поляками очков.

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Тренерский штаб сборной России вызвал на матчи с командами Эстонии и Латвии 23 футболиста. Из-за травм отсутствуют центральный защитник Игорь Дивеев, являющийся с тремя голами лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле и полузащитник Максим Глушенков, получивший травму в сентябрьской игре с поляками.

Обращает на себя внимание появление единственного легионера — защитника Алексея Татаева из чешской «Млады Болеслав», а также возвращение Федора Чалова, который из-за повреждения не сыграл в сентябрьских матчах. Тренеры перед нынешним сбором сделали только одно вынужденное изменение — вратаря «Краснодара-2» Дениса Адамова заменил Иван Ломаев из «Крыльев Советов», однако фаворитами в борьбе за место основного голкипера, безусловно, являются спартаковец Александр Максименко и Матвей Сафонов из «Краснодара».