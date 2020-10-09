Молодежная сборная Казахстана по футболу лишилась двух лидеров перед матчем с Испанией

Два футболиста молодежной сборной Казахстана не сыграют против сверстников из Испании в рамках отборочного турнира Евро-2021, сообщает KazFootball.kz.

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22-летний нападающий «Тобола» Оралхан Омиртаев в матче против Северной Македонии (1:4) за два предупреждения был удален с поля. Также удалился 22-летний защитник «Жетысу Б» Рауан Орынбасар.

Как итог, им придется пропустить матч с Испанией, который состоится 13 октября в городе Алькоркон. Начало встречи — в 22:45 по времени Нур-Султана.