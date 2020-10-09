Молодежная сборная Казахстана по футболу лишилась двух лидеров перед матчем с Испанией
Игра пройдет 13 октября.
Игра пройдет 13 октября.
Два футболиста молодежной сборной Казахстана не сыграют против сверстников из Испании в рамках отборочного турнира Евро-2021, сообщает KazFootball.kz.
22-летний нападающий «Тобола» Оралхан Омиртаев в матче против Северной Македонии (1:4) за два предупреждения был удален с поля. Также удалился 22-летний защитник «Жетысу Б» Рауан Орынбасар.
Как итог, им придется пропустить матч с Испанией, который состоится 13 октября в городе Алькоркон. Начало встречи — в 22:45 по времени
Отметим, что после домашнего поражения от Северной Македонии казахстанская команда с десятью очками опустилась с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.