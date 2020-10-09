Футболист «Астаны» помог своей сборной выйти в финал квалификации Евро-2020

Источник: AP 2020

Сборная Исландии по футболу, за которую выступает полузащитник «Астаны» Рунар Мар Сигурьонссон, победила Румынию и отобралась в финал квалификации чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Полуфинальный матч квалификации прошел в Рейкьявике и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Гильфи Сигурдссон, отличившийся на 16-й и 35-й минутах. В составе проигравших один мяч на 63-й минуте с пенальти отыграл Александру Максим.

Сигурьонссон вышел на замену во втором тайме вместо Йоханна Гудмундссона. Этот матч стал 25-м для хавбека «Астаны» в составе национальной команды.