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09:01 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» помог своей сборной выйти в финал квалификации Евро-2020

В матче было забито три гола.

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Источник: AP 2020

Сборная Исландии по футболу, за которую выступает полузащитник «Астаны» Рунар Мар Сигурьонссон, победила Румынию и отобралась в финал квалификации чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан)

Полуфинальный матч квалификации прошел в Рейкьявике и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Гильфи Сигурдссон, отличившийся на 16-й и 35-й минутах. В составе проигравших один мяч на 63-й минуте с пенальти отыграл Александру Максим.

Сигурьонссон вышел на замену во втором тайме вместо Йоханна Гудмундссона. Этот матч стал 25-м для хавбека «Астаны» в составе национальной команды.

Отметим, что в финале квалификации Исландия сыграет с Венгрией, которая ранее победила Болгарию — 3:1.

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