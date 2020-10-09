«Хотели выйти — разорвать». Тренер казахстанской «молодежки» — о драматичном матче отбора на Евро

«По отношению к тренировкам и настрою не было никаких проблем, будем разбираться, за первый тайм немного стыдно. Мы попросили ребят, чтобы во втором тайме они просто перестали бояться, что они, в принципе, и сделали. За второй тайм не то что стыдно, просто ребята уже перестроились и начали играть смело, в этом отношении нет к ним претензий. Они даже вдевятером умудрялись играть комбинационно. Чего не хватило в первом тайме? Скорее, не испугались, а перегорели. Хотели выйти — разорвать, как часто такое бывает. Дома перенастроились. Мы постарались не нагнетать, но в голову ребятам не влезешь», — сказал он.