Футболист казахстанской «молодежки» извинился перед страной и нашел объяснение поражению в отборе на Евро

«После пропущенных мячей не смогли перестроиться, не смогли вытащить игру. Думаю, в первую очередь нам надо разобраться в себе, потому что много проиграли индивидуально, я не думаю, что здесь есть какая-то ошибка тренера. Каждый должен ошибки искать в себе. Хотел бы извиниться перед всей страной за такую игру, которую проиграли дома. Очень тяжело на сердце. Я очень разочарован. Впереди есть еще одна игра, нам в любом случае необходимо играть и вытаскивать из себя все, что есть. Посмотрим, чего мы стоим, в следующей игре», — отметил он.