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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист казахстанской «молодежки» извинился перед страной и нашел объяснение поражению в отборе на Евро

Следующая игра будет с Испанией.

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Футболист молодежной сборной Казахстана Алибек Касым считает, что в поражении от Северной Македонии в рамах отборочного цикла Евро-2021 нет вины тренера, причины столь неудачной игры следует искать в себе.

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«После пропущенных мячей не смогли перестроиться, не смогли вытащить игру. Думаю, в первую очередь нам надо разобраться в себе, потому что много проиграли индивидуально, я не думаю, что здесь есть какая-то ошибка тренера. Каждый должен ошибки искать в себе. Хотел бы извиниться перед всей страной за такую игру, которую проиграли дома. Очень тяжело на сердце. Я очень разочарован. Впереди есть еще одна игра, нам в любом случае необходимо играть и вытаскивать из себя все, что есть. Посмотрим, чего мы стоим, в следующей игре», — отметил он.

Отметим, что Казахстан уступил Северной Македонии со счетом 1:4. После этой неудачи подопечные Алмаса Кулшинбаева с десятью очками опустились с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.

Следующую игру казахстанская команда проведет на выезде с испанцами 13 октября.

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