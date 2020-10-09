Футболист казахстанской «молодежки» извинился перед страной и нашел объяснение поражению в отборе на Евро
Следующая игра будет с Испанией.
Следующая игра будет с Испанией.
Футболист молодежной сборной Казахстана Алибек Касым считает, что в поражении от Северной Македонии в рамах отборочного цикла Евро-2021 нет вины тренера, причины столь неудачной игры следует искать в себе.
«После пропущенных мячей не смогли перестроиться, не смогли вытащить игру. Думаю, в первую очередь нам надо разобраться в себе, потому что много проиграли индивидуально, я не думаю, что здесь есть
Отметим, что Казахстан уступил Северной Македонии со счетом 1:4. После этой неудачи подопечные Алмаса Кулшинбаева с десятью очками опустились с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.
Следующую игру казахстанская команда проведет на выезде с испанцами 13 октября.