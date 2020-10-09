«У вас есть игроки с хорошим будущим». Тренер Северной Македонии — о победе над Казахстаном в отборе на Евро

Главный тренер молодежной команды Северной Македонии Владко Гроздановский поделился своими впечатлениями от победы над Казахстаном в рамках отборочного турнира Евро-2021.

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«Мы заслуженно добились успеха, но победа далась нам непросто. В целом сборная Казахстана выглядела неплохо, это дисциплинированная и организованная команда. Ряд игроков ее обороны и атаки можно назвать футболистами с хорошим будущим. Казахстанцы способны на сюрпризы и умеют создавать соперникам проблемы», — сказал он.

Отметим, что Казахстан уступил Северной Македонии со счетом 1:4. После этой неудачи подопечные Алмаса Кулшинбаева с десятью очками опустились с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков.