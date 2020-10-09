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09:48 (мск), источник: БЕЛТА

Определились пары финалистов плей-офф квалификации футбольного ЧЕ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После полуфинальных матчей плей-офф определились все пары решающих поединков за путевки на футбольный чемпионат Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сборная Грузии, обыгравшая вчера в Тбилиси белорусских футболистов (1:0), 12 ноября также на своей арене поспорит за выход на Евро с командой Северной Македонии, которая одолела у себя дома Косово со счетом 2:1.

Составы остальных пар финала квалификации континентального первенства: Венгрия — Исландия, Северная Ирландия — Словакия, Сербия — Шотландия.

Соперник белорусов по групповому этапу нового сезона Лиги наций УЕФА сборная Литвы победила в гостевом товарищеском матче футболистов Эстонии — 3:1. В воскресенье, 11 октября, в поединке 3-го тура 4-й группы команда Беларуси сыграет в Вильнюсе с литовцами. В этот же день в Алматы казахстанская сборная примет албанцев. После двух игровых дней у всех участников этого квартета по 3 очка. Белорусы в первом туре проиграли в Минске Албании (0:2), а затем победили в гостях Казахстан (2:1). Литовские футболисты уступили на своем поле казахстанцам (0:2) и обыграли на выезде Албанию (1:0).

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