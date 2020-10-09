Молодежная сборная Беларуси примет футболистов Кипра в квалификации ЧЕ

В своем седьмом поединке 7-й квалификационной группы подопечные Сергея Яромко сыграют в Жодино с киприотами. В матче первого круга отборочного турнира молодежного чемпионата Европы они сыграли вничью в Ларнаке — 1:1.

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Также сегодня в этой группе португальские футболисты сыграют в Эшториле с командой Норвегии. Вчера лидер группы сборная Нидерландов разгромила на своем поле аутсайдера турнира команду Гибралтара с результатом 5:0.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе таково: Нидерланды — 21 очко (7 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (7), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (7).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пяти лучших команд, занявших вторые места.