Молодежная сборная Беларуси примет футболистов Кипра в квалификации ЧЕ

В своем седьмом поединке 7-й квалификационной группы подопечные Сергея Яромко сыграют в Жодино с киприотами. В матче первого круга отборочного турнира молодежного чемпионата Европы они сыграли вничью в Ларнаке — 1:1.
Также сегодня в этой группе португальские футболисты сыграют в Эшториле с командой Норвегии. Вчера лидер группы сборная Нидерландов разгромила на своем поле аутсайдера турнира команду Гибралтара с результатом 5:0.
Турнирное положение в 7-й квалификационной группе таково: Нидерланды — 21 очко (7 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (7), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (7).
В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пяти лучших команд, занявших вторые места.
Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.