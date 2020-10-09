Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Камерун
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Сенегал
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Футбол. Сборные
8.10
Англия
Уэльс
30
Футбол. Сборные
8.10
Бельгия
Кот-д`Ивуар
11
Все события
Фоторепортажи
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
10:50 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси примет футболистов Кипра в квалификации ЧЕ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня очередной отборочный матч первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В своем седьмом поединке 7-й квалификационной группы подопечные Сергея Яромко сыграют в Жодино с киприотами. В матче первого круга отборочного турнира молодежного чемпионата Европы они сыграли вничью в Ларнаке — 1:1.

Читайте также
Яромко назвал состав футбольной «молодежки» на октябрьские матчи

Также сегодня в этой группе португальские футболисты сыграют в Эшториле с командой Норвегии. Вчера лидер группы сборная Нидерландов разгромила на своем поле аутсайдера турнира команду Гибралтара с результатом 5:0.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе таково: Нидерланды — 21 очко (7 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (7), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (7).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пяти лучших команд, занявших вторые места.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Настырный носорог прервал любовные утехи львов и рассмешил туристов - видео
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором в отборе ЧМ-2022
Нежелание бойцов UFC драться с чеченцем Чимаевым объяснили
«Нужно все перелопатить»: Черчесов — о поражении от Швеции
Сборная Уругвая стартовала в квалификации ЧМ-2022 с победы
Молодежная сборная России сыграет в квалификации ЧЕ с эстонцами
ЦСКА обыграл «Маккаби» и одержал первую победу в сезоне Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь