Россия — Украина: самый великий и печально известный матч в истории
9 октября 1999 года сборная России сыграла вничью с Украиной в матче за выход на чемпионат Европы-2000 со счетом 1:1.
9 октября 1999 года сборная России сыграла вничью с Украиной в матче за выход на чемпионат Европы-2000 со счетом 1:1.
Для выхода на Евро национальной команде нужна была победа, однако за две минуты до истечения основного времени Россия упустила победу
Россия заняла третье место в группе и не квалифицировалась на чемпионат Европы. Украинцы получили право сыграть в стыковых матчах со словенцами.