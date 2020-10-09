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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

План Кулшинбаева, эмоции Омиртаева и отсутствие лидера. Разбор разгромного поражения казахстанской «молодежки» в отборе на Евро

Команды играли за второе место в группе.

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Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела очередное домашнее поражение в рамках отборочного цикла Евро-2021, уступив Северной Македонии. Корреспондент Vesti.kz разобрал несколько ключевых факторов, повлиявших на игру, и назвал героя прошедшей встречи.

Кулшинбаев выбрал слишком смелый план

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев очень много говорил перед матчем об атаке, о необходимости результата, о настрое. Но модуль игры против Северной Македонии оказался если не авантюрным, то достаточно смелым.

Помимо двух нападающих — Оралхана Омиртаева и Артура Шушеначева — тренер расставил на флангах двух легковесных вингеров — Акмаля Бахтиярова и Еркебулана Сейдахмета. То есть четыре игрока с ярко выраженным акцентом на атаку и без особых оборонительных навыков. Это сыграло свою роль, к тому же, учитывая, что справа в обороне играл не основной правый защитник Аслудин Хаджиев.

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Омиртаев — хорош, удаление — побочный эффект его игры

Нападающий «Тобола» Оралхан Омиртаев подтвердил, что является одним из самых ярких игроков нынешней молодежной сборной. Забитый им гол подарил шанс на спасение, но удаление игрока спустя несколько минут разрушило надежды вмиг.

Да, в Омиртаеве есть противоречие, красная карточка, заработанная на эмоциях, — это несдержанность, которая так свойственна молодым игрокам. Но без этого адреналина Омиртаев был бы совсем другим футболистом, это его свойство, его характер, он этим живет на поле, и его голы в том числе возникают с помощью энергии и внутреннего нерва. Голевое чутье уже у него в крови, а рациональность придет с годами.

Серия продолжается

В нынешнем отборочном цикле казахстанская «молодежка» пока не набрала ни одного очка в домашних матчах. Удивительная тенденция, учитывая, как хорошо команда при этом играет на выездах.

Но если поражения от Испании и Израиля были действительно обидными по результату, то вот недавние игры с Черногорией и Северной Македонией оказались безальтернативны, что крайне удручает. Последний шанс для казахстанской сборной набрать очки дома будет в ноябре против Фарерских островов.

У Северной Македонии был лидер, у Казахстана — нет

Если сравнивать общекомандный уровень игроков Северной Македонии и Казахстана, то значительной разницы не существует, но конкретно в этой игре разницу сделал полузащитник Дарко Чурлинов.

Современный, физически сложенный, по-спортивному злой, с немецкой школой (Чурлинов в раннем возрасте переехал в Германию) и с отличными ментальными данными.

Седьмой номер македонцев создал три из четырех голов, связывал игру своей команды и на своем примере доказал, какие игроки в мировом футболе котируются прямо сейчас.

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Все чаще мы видим, что такие техничные и малогабаритные игроки, как Бахтияров или Сейдахмет, не интегрируются в большие чемпионаты, а вот такие, как Чурлинов, или, если приводить наш пример, Зайнутдинов, наоборот, пользуются большим спросом, поскольку они более универсальны, разнообразны и, что самое важное, функционально и физически подготовлены лучше.

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