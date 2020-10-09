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20:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты уступили Кипру в квалификации молодежного ЧЕ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели очередной отборочный матч первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на поле жодинского стадиона «Торпедо» подопечные Сергея Яромко проиграли кипрским сверстникам со счетом 1:2. На седьмой минуте встречи Руэл Сотириу вывел гостей вперед, а в самом начале второй половины игры Мариос Ператикос увеличил преимущество киприотов. Белорусы смогли забить гол только за две минуты до окончания основного времени игры, когда Роман Давыскиба реализовал пенальти. В матче первого круга отборочного турнира молодежного чемпионата Европы эти соперники сыграли вничью в Ларнаке — 1:1.

Также сегодня в 7-й квалификационной группе португальские футболисты сыграют в Эшториле с командой Норвегии, с которой белорусская «молодежка» встретится 13 октября в Драммене. 8 октября лидер группы сборная Нидерландов разгромила на своем поле аутсайдера турнира команду Гибралтара с результатом 5:0.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды — 21 очко (7 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (7), Беларусь — 8 (7), Кипр — 7 (7), Гибралтар — 0 (7).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.

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