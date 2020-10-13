Молодежная сборная России по футболу сыграет с латвийцами в последнем матче отбора ЧЕ-2021

Источник: РИА "Новости"

В случае победы российские футболисты гарантируют себе путевку в финальную часть континентального первенства, куда выходят победители групп и пять лучших вторых команд. Сборная России в девяти играх набрала 20 очков и опережает занимающих второе место поляков на четыре очка. Польская команда при этом сыграла на один матч меньше.

Сборная Латвии с четырьмя очками занимает последнее место в группе. Латвийская команда не одержала ни одной победы в отборочном турнире, но сумела отобрать очки у болгар и сербов, занимающих третье и четвертое места соответственно. Сборная Латвии выглядит организованнее эстонцев, которых российские футболисты разгромили 9 октября на «Арене-Химки» со счетом 4:0.

По сравнению с той встречей в составе россиян произошло одно изменение. Вратарь Матвей Сафонов был вызван в расположение главной национальной команды на матчи Лиги наций. С первых минут место на последнем рубеже, скорее всего, займет голкипер «Спартака» Александр Максименко, который начинал текущий отборочный цикл в качестве основного. Из-за травмы крестообразных связок, полученной в сентябрьской гостевой встрече с поляками (0:1), в молодежную сборную не был вызван полузащитник «Спартака» Максим Глушенков.

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В первом круге сборная России обыграла латвийцев со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Дивеева и Наиля Умярова.

Сборная России на чемпионатах Европы

В распоряжении главного тренера российской сборной Михаила Галактионова на данный момент находится один из сильнейших составов молодежной национальной команды в XXI веке. Многие игроки выступают за российские топ-клубы и получают постоянную практику не только в чемпионате, но и в еврокубках.

Лучшим результатом молодежной сборной России на чемпионатах Европы является выход в ¼ финала в 1994 и 1998 годах. В 1998 году состоялась последняя победа россиян в финальной части континентального первенства. Тогда турнир проходил без группового этапа. Сборная России, за которую выступали, например, Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в полуфинале утешительного раунда уступила шведам (0:2) и выиграла матч за 7-е место у команды Румынии (2:1).

После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть чемпионата Европы. На турнире 2013 года в составе сборной России выступали Алан Дзагоев, Федор Смолов и Денис Черышев. Но тогда российская команда попала в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии и проиграла во всех матчах. Нынешняя молодежная сборная по составу не уступает тому коллективу и имеет хорошие шансы выйти как минимум в плей-офф чемпионата Европы.