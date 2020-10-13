Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Иртыш
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Текстильщик
Футбол. Сборные
16:30
Иран
Таджикистан
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Нефтехимик
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Кипр
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Мальта
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Алания
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
14:30
Краснодар-2
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Чертаново
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
ДР Конго
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Тунис
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Андорра
Футбол. Сборные
22:00
Сенегал
Мавритания
Футбол. Сборные
22:00
Мексика
Алжир
Футбол. Первый дивизион
11:30
СКА-Хабаровск
Енисей
01
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
13:09 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по футболу сыграет с латвийцами в последнем матче отбора ЧЕ-2021

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу проведет заключительный матч отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года с командой Латвии. Встреча пройдет в Риге и начнется в 17:00 мск.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В случае победы российские футболисты гарантируют себе путевку в финальную часть континентального первенства, куда выходят победители групп и пять лучших вторых команд. Сборная России в девяти играх набрала 20 очков и опережает занимающих второе место поляков на четыре очка. Польская команда при этом сыграла на один матч меньше.

Сборная Латвии с четырьмя очками занимает последнее место в группе. Латвийская команда не одержала ни одной победы в отборочном турнире, но сумела отобрать очки у болгар и сербов, занимающих третье и четвертое места соответственно. Сборная Латвии выглядит организованнее эстонцев, которых российские футболисты разгромили 9 октября на «Арене-Химки» со счетом 4:0.

По сравнению с той встречей в составе россиян произошло одно изменение. Вратарь Матвей Сафонов был вызван в расположение главной национальной команды на матчи Лиги наций. С первых минут место на последнем рубеже, скорее всего, займет голкипер «Спартака» Александр Максименко, который начинал текущий отборочный цикл в качестве основного. Из-за травмы крестообразных связок, полученной в сентябрьской гостевой встрече с поляками (0:1), в молодежную сборную не был вызван полузащитник «Спартака» Максим Глушенков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом круге сборная России обыграла латвийцев со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Дивеева и Наиля Умярова.

Сборная России на чемпионатах Европы

В распоряжении главного тренера российской сборной Михаила Галактионова на данный момент находится один из сильнейших составов молодежной национальной команды в XXI веке. Многие игроки выступают за российские топ-клубы и получают постоянную практику не только в чемпионате, но и в еврокубках.

Лучшим результатом молодежной сборной России на чемпионатах Европы является выход в ¼ финала в 1994 и 1998 годах. В 1998 году состоялась последняя победа россиян в финальной части континентального первенства. Тогда турнир проходил без группового этапа. Сборная России, за которую выступали, например, Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в полуфинале утешительного раунда уступила шведам (0:2) и выиграла матч за 7-е место у команды Румынии (2:1).

После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть чемпионата Европы. На турнире 2013 года в составе сборной России выступали Алан Дзагоев, Федор Смолов и Денис Черышев. Но тогда российская команда попала в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии и проиграла во всех матчах. Нынешняя молодежная сборная по составу не уступает тому коллективу и имеет хорошие шансы выйти как минимум в плей-офф чемпионата Европы.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы 2021 года пройдет в Словении и Венгрии, она будет разделена на две части. В турнире примут участие 16 команд, которые на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Встречи группового турнира пройдут с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Фанаты «Ливерпуля» просят купить экс-вратаря «Спартака»
Погромы в США: фанаты отметили победу «Лейкерс» в НБА
Куда пропал Александр Емельяненко? Спросили у тренера и подруги
Звездный канадец получит в «Вегасе» больше 60 миллионов долларов
Назван самый переоцененный футболист в истории
Бывший соперник Нурмагомедова назвал его главную силу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь