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19:36 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России выступит на чемпионате Европы впервые с 2013 года

ТАСС, 13 октября. Сборная России обыграла в гостях команду Латвии со счетом 4:1 в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2021 года среди молодежных команд (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в Риге.

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Источник: rfs.ru

Голы в составе победителей забили Константин Кучаев (28-я минута), Роман Евгеньев (51), Даниил Лесовой (55) и Александр Ломовицкий (86). У хозяев отличился Кристерс Лусиньш (90+4).

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. Россияне обеспечили себе первое место в группе, набрав в 10 матчах 23 очка. Идущая с 16 очками второй сборная Польши потеряла шансы на прямой выход в финальную часть турнира, несмотря на то, что имеет два матча в запасе.

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Чемпионат Европы среди молодежных команд проводится каждые два года. Сборная России пропустила три прошлых первенства — последний раз россияне принимали участие в финальной части в 2013 году, заняв тогда последнее, четвертое место в своей группе. Всего для сборной России этот чемпионат Европы станет четвертым (с 1992 года), в 1994 и 1998 годах команда доходила до четвертьфинала.

Групповой турнир в рамках финальной стадии пройдет с 24 по 31 марта 2021 года, плей-офф с участием четырех победителей и четырех лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал пройдет в Любляне.

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