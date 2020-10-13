Мостовой: Позор, что молодёжка так долго не выходила на Евро. Побеждаем Латвию и радуемся

«Конечно, сборная заслужила выйти на Евро. Но для такой страны, как Россия, с её огромным населением выйти в финальную часть впервые за столько лет — это не то что не достижение, это позор! Команды в тысячу раз меньше нас выходят, участвуют и чего-то добиваются. Мне всегда обидно слышать, что, мол, наконец-то мы вышли. Как так? Мы обыгрываем Латвию и Эстонию и радуемся. На молодёжном уровне мы должны быть в топ-3 сборных Европы, а мы не входим даже в топ-10. В финальную часть вышли впервые с 2013 года, а чемпионами становились ещё при мне — в 1991-м. Ещё СССР был! Но ребят всё равно надо поздравить, молодцы, действительно хорошая сборная. Для меня тут нет никакой неожиданности.