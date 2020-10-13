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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: Позор, что молодёжка так долго не выходила на Евро. Побеждаем Латвию и радуемся

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, сборная заслужила выйти на Евро. Но для такой страны, как Россия, с её огромным населением выйти в финальную часть впервые за столько лет — это не то что не достижение, это позор! Команды в тысячу раз меньше нас выходят, участвуют и чего-то добиваются. Мне всегда обидно слышать, что, мол, наконец-то мы вышли. Как так? Мы обыгрываем Латвию и Эстонию и радуемся. На молодёжном уровне мы должны быть в топ-3 сборных Европы, а мы не входим даже в топ-10. В финальную часть вышли впервые с 2013 года, а чемпионами становились ещё при мне — в 1991-м. Ещё СССР был! Но ребят всё равно надо поздравить, молодцы, действительно хорошая сборная. Для меня тут нет никакой неожиданности.

В том, что столько лет не выходили на Евро, нужно винить не этих ребят, а тех, кто много лет был у руля этих сборных и собирал игроков. У нас были хорошие поколения, но почему-то мы никуда не выходили и ничего не добивались. А когда я увидел группу нынешней сборной, сразу сказал, что она будет бороться за выход. Эти футболисты играют в основных составах клубов Премьер-Лиги и давно себя зарекомендовали, поэтому неудивительно, что они преодолели квалификацию", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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