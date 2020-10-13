Мостовой: Позор, что молодёжка так долго не выходила на Евро. Побеждаем Латвию и радуемся
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы 2021 года.
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы 2021 года.
«Конечно, сборная заслужила выйти на Евро. Но для такой страны, как Россия, с её огромным населением выйти в финальную часть впервые за столько лет — это не то что не достижение, это позор! Команды в тысячу раз меньше нас выходят, участвуют и
В том, что столько лет не выходили на Евро, нужно винить не этих ребят, а тех, кто много лет был у руля этих сборных и собирал игроков. У нас были хорошие поколения, но