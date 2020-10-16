Сорокин: Оснований для слухов о лишении Санкт-Петербурга чемпионата Европы по футболу нет

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее британское издание The Sun сообщило о том, что Санкт-Петербург могут лишить права принять чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — сказал Сорокин.