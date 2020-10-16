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10:49 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: Оснований для слухов о лишении Санкт-Петербурга чемпионата Европы по футболу нет

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Слухи о возможном лишении Санкт-Петербурга права принять матчи чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2021 году, беспочвенны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее британское издание The Sun сообщило о том, что Санкт-Петербург могут лишить права принять чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — сказал Сорокин.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за распространения коронавирусной инфекции Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести турнир. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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