Сорокин: Оснований для слухов о лишении Санкт-Петербурга чемпионата Европы по футболу нет
МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Слухи о возможном лишении
МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Слухи о возможном лишении
Ранее британское издание The Sun сообщило о том, что
«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — сказал Сорокин.
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.