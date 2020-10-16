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13:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава УЕФА не исключает сокращения числа стран-организаторов ЕВРО-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет провести чемпионат Европы по футболу в запланированном формате, но готов сократить число стран-организаторов, если этого потребует ситуация, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу британское издание The Sun сообщило, что УЕФА из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом может сократить список городов, в которых в 2021 году пройдут матчи ЕВРО-2020, и в числе первых кандидатов на исключение — Санкт-Петербург.

«Мы всегда следим за ситуацией, но мы абсолютно уверены, что чемпионат Европы будет сыгран. Единственное, чего мы не знаем, будут ли (матчи турнира проводиться) с частично заполненными трибунами, полными стадионами или без зрителей. Мы планируем провести его (ЕВРО) в таком виде, в каком он есть (сейчас). Но я должен сказать, что вместо 12 стран мы можем провести ЕВРО в 11, в восьми, в пяти или в одной стране», — приводит слова Чеферина агентство Рейтер со ссылкой на Movistar+.

«Пока мы все еще оцениваем ситуацию, посмотрим. Мы еще не обсуждали какие-либо изменения, но для нас очень важно увидеть, как будет развиваться ситуация со здравоохранением, как будет развиваться ситуация с переездами и какая будет реакция властей. И потом, у нас есть время, чтобы что-то сделать», — сказал Чеферин.

ЕВРО-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы. Из-за пандемии турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи по плану должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон, в котором на стадионе «Уэмбли» должны состояться, в том числе, решающие матчи — оба полуфинала и финал. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа ЕВРО и один четвертьфинал.

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