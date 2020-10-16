Глава УЕФА не исключает сокращения числа стран-организаторов ЕВРО-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет провести чемпионат Европы по футболу в запланированном формате, но готов сократить число
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет провести чемпионат Европы по футболу в запланированном формате, но готов сократить число
В пятницу британское издание The Sun сообщило, что УЕФА
«Мы всегда следим за ситуацией, но мы абсолютно уверены, что чемпионат Европы будет сыгран. Единственное, чего мы не знаем, будут ли (матчи турнира проводиться) с частично заполненными трибунами, полными стадионами или без зрителей. Мы планируем провести его (ЕВРО) в таком виде, в каком он есть (сейчас). Но я должен сказать, что вместо 12 стран мы можем провести ЕВРО в 11, в восьми, в пяти или в одной стране», — приводит слова Чеферина агентство Рейтер со ссылкой на Movistar+.
«Пока мы все еще оцениваем ситуацию, посмотрим. Мы еще не обсуждали
ЕВРО-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы.