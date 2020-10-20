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12:13 (мск), источник: ТАСС

Умер бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Бруно Мартини

ТАСС, 20 октября. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 1996 года в составе сборной Франции голкипер Бруно Мартини умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба «Монпелье».

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12 октября Мартини был госпитализирован из-за остановки сердца и дыхания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь провел 492 игры в чемпионате Франции, выступая за «Осер», «Нанси» и «Монпелье», является обладателем кубка страны (1993/94). Выступал за сборную Франции с 1987 по 1996 год, провел 31 игру и пропустил 28 голов.

Французская Лига 1

На чемпионате Европы 1996 года Мартини входил в заявку национальной команды, но ни разу не вышел на поле, сборная Франции заняла на турнире третье место, в полуфинале уступив команде Чехии в серии послематчевых пенальти. Также Мартини участвовал в финальном турнире чемпионата Европы 1992 года, проведя все три матча.

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