Умер бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Бруно Мартини

Вратарь провел 492 игры в чемпионате Франции, выступая за «Осер», «Нанси» и «Монпелье», является обладателем кубка страны (1993/94). Выступал за сборную Франции с 1987 по 1996 год, провел 31 игру и пропустил 28 голов.

На чемпионате Европы 1996 года Мартини входил в заявку национальной команды, но ни разу не вышел на поле, сборная Франции заняла на турнире третье место, в полуфинале уступив команде Чехии в серии послематчевых пенальти. Также Мартини участвовал в финальном турнире чемпионата Европы 1992 года, проведя все три матча.