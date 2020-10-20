УЕФА отменил чемпионат Европы для игроков до 19 лет из-за коронавируса

Ранее элитная часть турнира была перенесена с октября на ноябрь, а «Финал восьми» должен был состояться в Северной Ирландии в марте 2021 года.
«Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет, который должен был состояться в Северной Ирландии, из-за текущей нерешенной эпидемиологической ситуации в Европе и связанных с этим трудностей с поездками», — говорится в сообщении.
Сборная России в элитном раунде турнира должна была сыграть с командами Франции, Грузии и Шотландии.
Поскольку этот Евро был отборочным к чемпионату мира среди юношей до 20 лет, который должен состояться в мае-июне 2021 года в Индонезии, было решено выделить пять мест, зарезервированных для европейских команд, сборным Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии как занимающим первые пять позиций (в алфавитном порядке) в рейтинге коэффициентов отборочного раунда УЕФА в сезоне-2019/20.