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21:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА отменил чемпионат Европы для игроков до 19 лет из-за коронавируса

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил об отмене элитного и финального раундов юношеского чемпионата Европы по футболу-2019/20 (для игроков до 19 лет) из-за сложной эпидемиологической ситуации в Европе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее элитная часть турнира была перенесена с октября на ноябрь, а «Финал восьми» должен был состояться в Северной Ирландии в марте 2021 года.

«Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет, который должен был состояться в Северной Ирландии, из-за  текущей нерешенной эпидемиологической ситуации в Европе и связанных с этим трудностей с поездками», — говорится в сообщении.

Сборная России в элитном раунде турнира должна была сыграть с командами Франции, Грузии и Шотландии.

Поскольку этот Евро был отборочным к чемпионату мира среди юношей до 20 лет, который должен состояться в мае-июне 2021 года в Индонезии, было решено выделить пять мест, зарезервированных для европейских команд, сборным Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии как занимающим первые пять позиций (в алфавитном порядке) в рейтинге коэффициентов отборочного раунда УЕФА в сезоне-2019/20.

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