УЕФА отменил чемпионат Европы для игроков до 19 лет из-за коронавируса

Ранее элитная часть турнира была перенесена с октября на ноябрь, а «Финал восьми» должен был состояться в Северной Ирландии в марте 2021 года.

«Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет, который должен был состояться в Северной Ирландии, из-за текущей нерешенной эпидемиологической ситуации в Европе и связанных с этим трудностей с поездками», — говорится в сообщении.

Сборная России в элитном раунде турнира должна была сыграть с командами Франции, Грузии и Шотландии.