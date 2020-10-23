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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России победила Словению в матче отборочного турнира ЧЕ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Женская сборная России по футболу нанесла поражение команде Словении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.

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Источник: Reuters

Встреча группы А, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 74-й минуте забила Нелли Коровкина.

Сборная России, в активе которой 15 очков после 7 матчей, занимает второе место в группе, уступая лишь команде Нидерландов (21 очко после 7 игр). Словенки (12 баллов после 8 матчей) идут третьими. Российская команда 27 октября примет сборную Турции.

Напрямую в финальную стадию турнира выйдут победители групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.

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