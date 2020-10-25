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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Гол-красавец не спас женскую сборную Казахстана от крупного поражения от Сербии в отборе на Евро

Счет в матче открыла капитан сборной Казахстана.

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Женская сборная Казахстана по футболу со счетом 1:4 проиграла Сербии в матче отбора к Евро-2021. При этом до 60-й минуты казахстанки вели в счете благодаря эффектному голу капитана сборной Бегаим Киргизбаевой, передает корреспондент Vesti.kz.

На 32-й минуте матча Киргизбаева воспользовалась грубой ошибкой обороны сербок и красиво перекинула мяч через вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но во втором тайме победу хозяйкам поля принесли голы Мильяны Иванович, Тияны Филипович, Невены Дамьянович и Мины Чавич.

Сербия набрала 12 очков и занимает третье место в группе G. Лидируют сборные Франции и Австрии, набравшие по 15 очков в пяти матчах. Сборная Казахстана занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка.

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