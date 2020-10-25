Гол-красавец не спас женскую сборную Казахстана от крупного поражения от Сербии в отборе на Евро

Женская сборная Казахстана по футболу со счетом 1:4 проиграла Сербии в матче отбора к Евро-2021. При этом до 60-й минуты казахстанки вели в счете благодаря эффектному голу капитана сборной Бегаим Киргизбаевой, передает корреспондент Vesti.kz.

На 32-й минуте матча Киргизбаева воспользовалась грубой ошибкой обороны сербок и красиво перекинула мяч через вратаря.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aAm612kyth4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но во втором тайме победу хозяйкам поля принесли голы Мильяны Иванович, Тияны Филипович, Невены Дамьянович и Мины Чавич.