Гол-красавец не спас женскую сборную Казахстана от крупного поражения от Сербии в отборе на Евро
Счет в матче открыла капитан сборной Казахстана.
Счет в матче открыла капитан сборной Казахстана.
Женская сборная Казахстана по футболу со счетом 1:4 проиграла Сербии в матче отбора к Евро-2021. При этом до 60-й минуты казахстанки вели в счете благодаря эффектному голу капитана сборной Бегаим Киргизбаевой, передает корреспондент Vesti.kz.
На 32-й минуте матча Киргизбаева воспользовалась грубой ошибкой обороны сербок и красиво перекинула мяч через вратаря.
Но во втором тайме победу хозяйкам поля принесли голы Мильяны Иванович, Тияны Филипович, Невены Дамьянович и Мины Чавич.
Сербия набрала 12 очков и занимает третье место в группе G. Лидируют сборные Франции и Австрии, набравшие по 15 очков в пяти матчах. Сборная Казахстана занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка.