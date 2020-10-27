Россиянки выиграли у сборной Турции в отборочном матче чемпионата Европы по футболу

В составе россиянок голами отметились Нелли Коровкина (13-я минута), Маргарита Черномырдина (22, 46), Наталья Машина (49). У гостей отличились Дерья Архан (77) и Дидем Карагенч (86).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--711f01fe078166e500d3" data-vnd="711f01fe078166e500d3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=711f01fe078166e500d3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянки одержали шестую победу и занимают вторую позицию в таблице группы А, набрав 18 очков после восьми игр. Сборная Турции находится на пятой строчке с двумя очками. Лидирует команда Нидерландов, победившая во всех восьми играх.