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18:52 (мск), источник: ТАСС

Россиянки выиграли у сборной Турции в отборочном матче чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 27 октября. Женская сборная России по футболу обыграла команду Турции со счетом 4:2 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла на «Сапсан-Арене» в Москве.

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В составе россиянок голами отметились Нелли Коровкина (13-я минута), Маргарита Черномырдина (22, 46), Наталья Машина (49). У гостей отличились Дерья Архан (77) и Дидем Карагенч (86).

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянки одержали шестую победу и занимают вторую позицию в таблице группы А, набрав 18 очков после восьми игр. Сборная Турции находится на пятой строчке с двумя очками. Лидирует команда Нидерландов, победившая во всех восьми играх.

Следующую игру отборочного этапа россиянки проведут против сборной Косова 27 ноября. Команда Турции в этот день сыграет с представительницами Эстонии.

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