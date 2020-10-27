Россиянки выиграли у сборной Турции в отборочном матче чемпионата Европы по футболу

В составе россиянок голами отметились Нелли Коровкина (13-я минута), Маргарита Черномырдина (22, 46), Наталья Машина (49). У гостей отличились Дерья Архан (77) и Дидем Карагенч (86).
Россиянки одержали шестую победу и занимают вторую позицию в таблице группы А, набрав 18 очков после восьми игр. Сборная Турции находится на пятой строчке с двумя очками. Лидирует команда Нидерландов, победившая во всех восьми играх.
Следующую игру отборочного этапа россиянки проведут против сборной Косова 27 ноября. Команда Турции в этот день сыграет с представительницами Эстонии.