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21:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки проиграли команде Северной Ирландии в квалификации ЧЕ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проиграли команде Северной Ирландии со счетом 0:1 в отборочном матче чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме встречи на поле минского стадиона «Динамо» небольшое преимущество было на стороне гостей, хотя на 27-й минуте они остались в меньшинстве после удаления голкипера Жаклин Бернс. Однако белоруски не смогли воспользоваться численным перевесом, более того — незадолго до перерыва они оказались в роли догоняющих: после углового удара гол в ворота Екатерины Миклашевич забила Рейчел Фернесс. Во второй половине игры подопечные Юрия Малеева приложили немало усилий, чтобы отыграться, создали несколько опасных ситуаций у ворот соперниц, но успеха так и не добились.

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До этого белорусские спортсменки дважды обыграли аутсайдера турнира команду Фарерских островов — 6:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также на своем поле потерпели два поражения: от Норвегии (1:7) и Уэльса (0:1).

Сегодня футболистки Уэльса в Кардиффе уступили норвежской сборной со счетом 0:1.

Сейчас положение в группе С таково: Норвегия — 18 очков (6 матчей), Уэльс — 11 (7), Северная Ирландия — 8 (6), Беларусь — 6 (5), Фарерские острова — 0 (6).

В этом году белоруски еще должны провести две выездных встречи: 27 ноября в Северной Ирландии и 1 декабря в Уэльсе. Гостевой матч с норвежками, который должен был состояться 21 октября, в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на следующий год.

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители девяти квалификационных групп, а также три лучших команды из занявших вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют остальные шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.

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