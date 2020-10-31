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13:07 (мск), источник: ТАСС

Россия подала заявку на проведение части матчей молодежного Евро-2021

ТАСС, 31 октября. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матчей мини-турнира группы D финальной стадии чемпионата Европы 2021 года среди молодежных команд (игроки до 21 года) в случае попадания сборной России в данный квартет. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» (вместимость — 35 тыс. человек) и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и будет рассчитан на 7 тыс. зрителей. Жеребьевка турнира пройдет 10 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

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Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Ранее планировалось, что матчи в четырех группах будут сыграны в Словении и Венгрии. Позднее в пресс-службе УЕФА ТАСС сообщили, что место проведения матчей группы D будет объявлено в ноябре.

Молодежная сборная России 13 октября завоевала право принять участие в финальном турнире, досрочно заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда выступит в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.

Молодежный чемпионат Европы проходит раз в два года. Предыдущий турнир выиграла сборная Испании. Сборная СССР трижды становилась чемпионом. Россия никогда ранее не принимала молодежное Евро.

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