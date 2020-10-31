Россия подала заявку на проведение части матчей молодежного Евро-2021
ТАСС, 31 октября. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матчей
ТАСС, 31 октября. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матчей
Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» (вместимость — 35 тыс. человек) и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и будет рассчитан на 7 тыс. зрителей. Жеребьевка турнира пройдет 10 декабря в
Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия
Молодежная сборная России 13 октября завоевала право принять участие в финальном турнире, досрочно заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда выступит в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.
Молодежный чемпионат Европы проходит раз в два года. Предыдущий турнир выиграла сборная Испании. Сборная СССР трижды становилась чемпионом. Россия никогда ранее не принимала молодежное Евро.