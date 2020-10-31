Россия подала заявку на проведение части матчей молодежного Евро-2021

Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» (вместимость — 35 тыс. человек) и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и будет рассчитан на 7 тыс. зрителей. Жеребьевка турнира пройдет 10 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a8cff882ece9f2cd754" data-vnd="8a8cff882ece9f2cd754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a8cff882ece9f2cd754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Ранее планировалось, что матчи в четырех группах будут сыграны в Словении и Венгрии. Позднее в пресс-службе УЕФА ТАСС сообщили, что место проведения матчей группы D будет объявлено в ноябре.

Молодежная сборная России 13 октября завоевала право принять участие в финальном турнире, досрочно заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда выступит в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.