СМИ: Россия может полностью провести чемпионат Европы по футболу
ТАСС, 2 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной стране
ТАСС, 2 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной стране
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.
По информации источника, основным претендентом на проведение является Россия, так как в стране недавно состоялся чемпионат мира, а число зараженных коронавирусом позволяет безопасно организовать турнир. Издание отмечает, что Россия озвучивала это предложение в УЕФА.
Проведение чемпионата Европы первоначально запланировано в 12 европейских городах:
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 46,5 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 655 038 случаев заражения, выздоровели 1 236 033 человека, умерли 28 473.