СМИ: Россия может полностью провести чемпионат Европы по футболу

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

По информации источника, основным претендентом на проведение является Россия, так как в стране недавно состоялся чемпионат мира, а число зараженных коронавирусом позволяет безопасно организовать турнир. Издание отмечает, что Россия озвучивала это предложение в УЕФА.

Проведение чемпионата Европы первоначально запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.