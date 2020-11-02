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21:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Россия может полностью провести чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 2 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в ряде европейских государств. Об этом сообщает газета Le Parisien.

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Источник: Reuters

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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По информации источника, основным претендентом на проведение является Россия, так как в стране недавно состоялся чемпионат мира, а число зараженных коронавирусом позволяет безопасно организовать турнир. Издание отмечает, что Россия озвучивала это предложение в УЕФА.

Проведение чемпионата Европы первоначально запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 46,5 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 655 038 случаев заражения, выздоровели 1 236 033 человека, умерли 28 473.

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