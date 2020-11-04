В УЕФА опровергли информацию о том, что Евро-2020 может целиком пройти в России

«Все силы УЕФА в данный момент сосредоточены на проведении турнира со зрителями на трибунах во всех 12 городах, как и планировалось изначально», — приводит Goal.com слова представителя УЕФА.

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июня по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал организует Санкт-Петербург.