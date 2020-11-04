В УЕФА опровергли информацию о том, что Евро-2020 может целиком пройти в России
В УЕФА прокомментировали информацию о том, что чемпионат Европы по футболу-2020 может быть полностью проведен в России, о чем ранее сообщал Le Parisien.
В УЕФА прокомментировали информацию о том, что чемпионат Европы по футболу-2020 может быть полностью проведен в России, о чем ранее сообщал Le Parisien.
«Все силы УЕФА в данный момент сосредоточены на проведении турнира со зрителями на трибунах во всех 12 городах, как и планировалось изначально», — приводит Goal.com слова представителя УЕФА.
Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но