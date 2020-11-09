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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежный чемпионат Европы пройдет только в Венгрии и Словении

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки не старше 21 года) 2021 года пройдет только в Венгрии и Словении без привлечения третьих стран, говорится в письме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) национальным федерациям.

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РФС в конце октября сообщил УЕФА, что заинтересован провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных, если российская команда попадет в эту группу.

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Для проведения матчей были заявлены стадионы «Краснодар» (вместимость 35 тысяч зрителей) и «Краснодар-2» (7 тысяч).

«УЕФА достиг соглашения, которое позволит группе D также размещаться в Словении, как и группа В. Группы A и C, как и предполагалось ранее, будут проведены в Венгрии. Точные детали расписания матчей будут представлены всем командам-участникам во время семинара для финалистов, который состоится в онлайн-режиме по случаю финальной жеребьевки 10 декабря», — говорится в письме УЕФА, которое есть в распоряжении РИА Новости, в адрес национальных федераций.

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, плей-офф — с 31 мая по 6 июня.

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