Молодежный чемпионат Европы пройдет только в Венгрии и Словении

«УЕФА достиг соглашения, которое позволит группе D также размещаться в Словении, как и группа В. Группы A и C, как и предполагалось ранее, будут проведены в Венгрии. Точные детали расписания матчей будут представлены всем командам-участникам во время семинара для финалистов, который состоится в онлайн-режиме по случаю финальной жеребьевки 10 декабря», — говорится в письме УЕФА, которое есть в распоряжении РИА Новости, в адрес национальных федераций.