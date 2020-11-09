Молодежный чемпионат Европы пройдет только в Венгрии и Словении

РФС в конце октября сообщил УЕФА, что заинтересован провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных, если российская команда попадет в эту группу.
Для проведения матчей были заявлены стадионы «Краснодар» (вместимость 35 тысяч зрителей) и «Краснодар-2» (7 тысяч).
«УЕФА достиг соглашения, которое позволит группе D также размещаться в Словении, как и группа В. Группы A и C, как и предполагалось ранее, будут проведены в Венгрии. Точные детали расписания матчей будут представлены всем командам-участникам во время семинара для финалистов, который состоится в онлайн-режиме по случаю финальной жеребьевки 10 декабря», — говорится в письме УЕФА, которое есть в распоряжении РИА Новости, в адрес национальных федераций.
Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, плей-офф — с 31 мая по 6 июня.