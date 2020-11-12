Сборная Северной Македонии по футболу впервые в истории вышла на чемпионат Европы
ТАСС, 12 ноября. Сборная Северной Македонии обыграла в гостях со счетом 1:0 команду Грузии в матче
ТАСС, 12 ноября. Сборная Северной Македонии обыграла в гостях со счетом 1:0 команду Грузии в матче
Единственный гол на 56-й минуте забил Горан Пандев.
Сборная Северной Македонии впервые в истории сыграет в финальной части
Позднее в четверг пройдут еще три матча
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.