Без Хвичи и без Евро, Митрович подвел Сербию, Пандев — герой Македонии
Определились последние четыре участника Евро-2020, которыми стали сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.
Определились последние четыре участника Евро-2020, которыми стали сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.
Путь D
Грузия — Северная Македония — 0:1 (Пандев, 56)
Месяц назад, когда вторая волна коронавируса только набирала ход, грузинский минздрав запретил проводить полуфинальный матч с Белоруссией со зрителями. В итоге болельщики собрались на улицах, а после победы устроили народные гулянья, где никто и не думал соблюдать социальную дистанцию.
Сейчас на фоне ухудшившейся эпидемиологической обстановки об открытии трибун стадиона имени Бориса Пайчадзе не могло быть и речи, хотя проводы на игру команде устроили горячие. Но если к этому можно привыкнуть, то каждый положительный тест футболиста на коронавирус — рубец на тренерском сердце. Это утверждение особенно актуально в случае с Грузией, которая перед, возможно, самым важным матчем в своей истории лишилась двух игроков.
«Отсутствие Кварацхелии и Шенгелии — это большая потеря для нашей команды, — признался накануне матча наставник хозяев Владимир Вайсс. — На прошлой
Но как раз нападение обеих команд в четверг не блистало. Сковывала ответственность за результат. К тому же команды хорошо изучили друг друга в нынешней Лиге наций и дважды сыграли вничью в сентябре и октябре. Оба раза македонцы завершали игру в меньшинстве, но отыгрывались. Сейчас балканской команде удалось избежать удалений, а исторический пропуск на европейское первенство стране добыл 37-летний Пандев. Горан дебютировал в национальной сборной 19 лет назад и теперь — на закате карьеры — поедет на первый в ее истории финал крупнейшего турнира. Хотя, в данном случае правильно сказать — повезет. Живая легенда!
Путь А
Венгрия — Исландия — 2:1 (Него, 88. Собослои, 90+2 — Г. Сигурдссон, 11)
Марко Росси не мог руководить венгерской командой, так как сдал положительный тест на коронавирус. Но даже если бы тренер находился на скамейке, он точно не предотвратил бы дикую ошибку Гулачи. Опытнейший голкипер не удержал мяч в руках после фактически разминочного штрафного в исполнении Гильфи Сигурдссона.
Такие голы ломают карьеры вратарей, но сейчас, когда все благополучно закончилось, пропущенный Гулачи мяч — всего лишь досадный эпизод, который годы спустя он, возможно, будет даже вспоминать со смехом. А спасибо за это стоит сказать партнерам по команде. Прежде всего, Него, сравнявшему счет через две с небольшим минуты после выхода на замену. Натурализованному уроженцу Парижа, который десять лет назад стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной Франции (U-19) c Гризманном и Ляказеттом. Потом было юниорское мировое первенство, но дальше дело не пошло. Защитник переехал в Венгрию и только в октябре дебютировал за сборную этой страны.
Абсолютным же героем вечера стал главный талант венгерского футбола Собослои. Помнится, Станислав Черчесов уделил особое внимание нейтрализации 20-летнего полузащитника. У Исландии, за которую весь матч провел защитник ЦСКА Магнуссон, аналогичного плана не обнаружилось. На второй добавленной минуте «викинги» дали Собослои пробить, а это — фактически приговор.
Путь С
Сербия — Шотландия — 1:1, пенальти — 4:5 (Йович, 90 — Кристи, 52)
После многолетнего кризиса шотландцы к финалу вышли на пик — выдали лучшую за 32 года беспроигрышную серию и пропустили в восьми матчах всего четыре мяча. Грозная сербская атака за 45 минут не слишком напрягала Маршалла. Когда же начался второй тайм, гости резко активизировались. И если первый шанс был упущен, то потом в куда менее очевидной ситуации Кристи с разворота
Хавбек «Селтика» сейчас на кураже, и забил в третьем кряду матче за сборную. А куда пропала страсть сербов в столь ответственном матче, непонятно. Казалось, при счете 0:1 они должны были висеть на воротах соперника, однако Шотландия в стремлении удвоить счет выглядела убедительнее. И все же сонное сербское царство разбудил Йович. Форвард, которого на
Замены позволили создать связку Младенович — Йович. Первая подача защитника завершилась промахом Луки, вторая — на последней минуте с углового — позволила нападающему «Реала» перевести игру в дополнительное время. Оно плавно перетекло в серию пенальти, где команды реализовали девять первых ударов, а завершилась серия осечкой лучшего снайпера сербов Митровича и фантастическим сэйвом Маршалла.
Путь В
Северная Ирландия — Словакия — 1:2 (Шкриньяр, 87, в свои ворота — Куцка, 17. Дюриш, 110)
За прошедший с полуфиналов месяц словаки успели поменять тренера, и на главный матч года их вывел временно исполняющий обязанности наставника сборной Штефан Таркович. Как и предшественнику, ему пришлось обходиться без классических нападающих. На острие играл атакующий хавбек Дуда, а открыл счет другой игрок средней линии — Куцка. Показательно, что его удар оказался единственным за первый тайм попаданием гостей в створ, и состоялся благодаря неудачной скидке Сэйвилла, который невольно организовал выход один на один с собственным вратарем.
Однако во втором тайме гости слишком сильно вжались в свою штрафную. Именно про такую игру говорят — стояли стеной. Вот только упорные североирландцы нашли в ней брешь, и под давлением дрогнул срезавший мяч в свои ворота столп словацкой обороны Шкриньяр. Казалось, это сломает его команду, однако замены дали второе дыхание, а у соперника дал слабину один из самых опытных футболистов. Эванс сначала неудачно подставился под мяч, после чего позволил Дюришу пробить