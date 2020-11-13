Без Хвичи и без Евро, Митрович подвел Сербию, Пандев — герой Македонии

Коронавирус — враг грузин

Путь D

Грузия — Северная Македония — 0:1 (Пандев, 56)

Месяц назад, когда вторая волна коронавируса только набирала ход, грузинский минздрав запретил проводить полуфинальный матч с Белоруссией со зрителями. В итоге болельщики собрались на улицах, а после победы устроили народные гулянья, где никто и не думал соблюдать социальную дистанцию.

Сейчас на фоне ухудшившейся эпидемиологической обстановки об открытии трибун стадиона имени Бориса Пайчадзе не могло быть и речи, хотя проводы на игру команде устроили горячие. Но если к этому можно привыкнуть, то каждый положительный тест футболиста на коронавирус — рубец на тренерском сердце. Это утверждение особенно актуально в случае с Грузией, которая перед, возможно, самым важным матчем в своей истории лишилась двух игроков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CHf3Iw_j-1l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CHf3Iw_j-1l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CHf3Iw_j-1l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Georgia • GFF (@georgiagff)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Отсутствие Кварацхелии и Шенгелии — это большая потеря для нашей команды, — признался накануне матча наставник хозяев Владимир Вайсс. — На прошлой пресс-конференции я уже говорил, что наш главный враг — это коронавирус. К сожалению, это реальность сегодняшнего дня. После потери двух футболистов мне придется искать варианты того, как усилить линию атаки».

Но как раз нападение обеих команд в четверг не блистало. Сковывала ответственность за результат. К тому же команды хорошо изучили друг друга в нынешней Лиге наций и дважды сыграли вничью в сентябре и октябре. Оба раза македонцы завершали игру в меньшинстве, но отыгрывались. Сейчас балканской команде удалось избежать удалений, а исторический пропуск на европейское первенство стране добыл 37-летний Пандев. Горан дебютировал в национальной сборной 19 лет назад и теперь — на закате карьеры — поедет на первый в ее истории финал крупнейшего турнира. Хотя, в данном случае правильно сказать — повезет. Живая легенда!

На Евро Северная Македония сыграет в группе с Голландией, Украиной и Австрией.

Драма в Будапеште

Путь А

Венгрия — Исландия — 2:1 (Него, 88. Собослои, 90+2 — Г. Сигурдссон, 11)

Марко Росси не мог руководить венгерской командой, так как сдал положительный тест на коронавирус. Но даже если бы тренер находился на скамейке, он точно не предотвратил бы дикую ошибку Гулачи. Опытнейший голкипер не удержал мяч в руках после фактически разминочного штрафного в исполнении Гильфи Сигурдссона.

Такие голы ломают карьеры вратарей, но сейчас, когда все благополучно закончилось, пропущенный Гулачи мяч — всего лишь досадный эпизод, который годы спустя он, возможно, будет даже вспоминать со смехом. А спасибо за это стоит сказать партнерам по команде. Прежде всего, Него, сравнявшему счет через две с небольшим минуты после выхода на замену. Натурализованному уроженцу Парижа, который десять лет назад стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной Франции (U-19) c Гризманном и Ляказеттом. Потом было юниорское мировое первенство, но дальше дело не пошло. Защитник переехал в Венгрию и только в октябре дебютировал за сборную этой страны.

Абсолютным же героем вечера стал главный талант венгерского футбола Собослои. Помнится, Станислав Черчесов уделил особое внимание нейтрализации 20-летнего полузащитника. У Исландии, за которую весь матч провел защитник ЦСКА Магнуссон, аналогичного плана не обнаружилось. На второй добавленной минуте «викинги» дали Собослои пробить, а это — фактически приговор.

Соперниками Венгрии в группе стали Португалия, Франция и Германия.

Маршалл — герой Шотландии

Путь С

Сербия — Шотландия — 1:1, пенальти — 4:5 (Йович, 90 — Кристи, 52)

После многолетнего кризиса шотландцы к финалу вышли на пик — выдали лучшую за 32 года беспроигрышную серию и пропустили в восьми матчах всего четыре мяча. Грозная сербская атака за 45 минут не слишком напрягала Маршалла. Когда же начался второй тайм, гости резко активизировались. И если первый шанс был упущен, то потом в куда менее очевидной ситуации Кристи с разворота из-за пределов штрафной попал в нижний угол.

Хавбек «Селтика» сейчас на кураже, и забил в третьем кряду матче за сборную. А куда пропала страсть сербов в столь ответственном матче, непонятно. Казалось, при счете 0:1 они должны были висеть на воротах соперника, однако Шотландия в стремлении удвоить счет выглядела убедительнее. И все же сонное сербское царство разбудил Йович. Форвард, которого на какое-то время отлучали от сборной, но все же вернули в команду, отплатил за доверие.

Замены позволили создать связку Младенович — Йович. Первая подача защитника завершилась промахом Луки, вторая — на последней минуте с углового — позволила нападающему «Реала» перевести игру в дополнительное время. Оно плавно перетекло в серию пенальти, где команды реализовали девять первых ударов, а завершилась серия осечкой лучшего снайпера сербов Митровича и фантастическим сэйвом Маршалла.

Шотландия выступит в финальной части крупнейшего турнира впервые в этом веке, а ее соперниками в группе станут Англия, Хорватия и Чехия.

Волевая Словакия

Путь В

Северная Ирландия — Словакия — 1:2 (Шкриньяр, 87, в свои ворота — Куцка, 17. Дюриш, 110)

За прошедший с полуфиналов месяц словаки успели поменять тренера, и на главный матч года их вывел временно исполняющий обязанности наставника сборной Штефан Таркович. Как и предшественнику, ему пришлось обходиться без классических нападающих. На острие играл атакующий хавбек Дуда, а открыл счет другой игрок средней линии — Куцка. Показательно, что его удар оказался единственным за первый тайм попаданием гостей в створ, и состоялся благодаря неудачной скидке Сэйвилла, который невольно организовал выход один на один с собственным вратарем.

Однако во втором тайме гости слишком сильно вжались в свою штрафную. Именно про такую игру говорят — стояли стеной. Вот только упорные североирландцы нашли в ней брешь, и под давлением дрогнул срезавший мяч в свои ворота столп словацкой обороны Шкриньяр. Казалось, это сломает его команду, однако замены дали второе дыхание, а у соперника дал слабину один из самых опытных футболистов. Эванс сначала неудачно подставился под мяч, после чего позволил Дюришу пробить из-под себя в ближний угол.

Будущим летом Словакию ждут матчи в группе с Испанией, Швецией и Польшей.