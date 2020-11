Расписание матчей Евро-2020 по футболу

Групповой этап

11 июня



Группа A: Турция — Италия (21:00, Рим)



12 июня



Группа A: Уэльс — Швейцария (15:00, Баку)

Группа B: Дания — Финляндия (18:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург)



13 июня



Группа D: Англия — Хорватия (15:00 Лондон)

Группа C: Австрия — Северная Македония (18:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды — Украина (21:00, Амстердам)



14 июня



Группа D: Шотландия — Чехия (15:00, Глазго)

Группа E: Польша — Словакия (18:00, Дублин)

Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)



15 июня



Группа F: Венгрия — Португалия (18:00, Будапешт)

Группа F: Франция — Германия (21:00, Мюнхен)



16 июня



Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция — Уэльс (18:00, Баку)

Группа A: Италия — Швейцария (21:00, Рим)



17 июня



Группа C: Украина — Северная Македония (15:00, Бухарест)

Группа B: Дания — Бельгия (18:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды — Австрия (21:00, Амстердам)



18 июня



Группа E: Швеция — Словакия (15:00, Дублин)

Группа D: Хорватия — Чехия (18:00, Глазго)

Группа D: Англия — Шотландия (21:00, Лондон)



19 июня



Группа F: Венгрия — Франция (15:00, Будапешт)

Группа F: Португалия — Германия (18:00, Мюнхен)

Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао)



20 июня



Группа A: Италия — Уэльс (18:00, Рим)

Группа A: Швейцария — Турция (18:00, Баку)



21 июня



Группа C: Северная Македония — Нидерланды (18:00, Амстердам)

Группа C: Украина — Австрия (18:00, Бухарест)

Группа B: Россия — Дания (21:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)



22 июня



Группа D: Чехия — Англия (21:00, Лондон)

Группа D: Хорватия — Шотландия (21:00, Глазго)



23 июня



Группа E: Словакия — Испания (18:00, Бильбао)

Группа E: Швеция — Польша (18:00, Дублин)

Группа F: Германия — Венгрия (21:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия — Франция (21:00, Будапешт)



Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.



24 и 25 июня — дни отдыха



ПЛЕЙ-ОФФ