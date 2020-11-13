Расписание матчей Евро-2020 по футболу

Сборные распределились по группам следующим образом: Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария Группа В . Бельгия, Россия, Дания, Финляндия Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия Организаторы соревнований представили официальное расписание матчей. Встреча-открытие Турция — Италия пройдёт 11 июня, а финал состоится ровно через месяц — 11 июля.

Групповой этап