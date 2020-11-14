FA предложила УЕФА вариант с проведением ЕВРО-2020 только в Англии

Как отмечает издание, руководство FA обратилось в УЕФА с предложением на случай, если пандемия коронавируса вызовет затруднения с переездом болельщиков. Идея FA пока не получила поддержки британского правительства, которое должно санкционировать данный шаг. Руководящий орган европейского футбола сохраняет приверженность оригинальному формату проведения турнира, говорится в материале.

В начале ноября французское издание Le Parisien сообщило, что УЕФА изучает варианты проведения чемпионата Европы, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, в одной стране, которой может стать Россия. Представитель УЕФА в ответ на данную информацию заявил РИА Новости, что турнир на данный момент планируется провести по первоначальному сценарию, но возможен вариант, при котором матчи пройдут в одной стране.

ЕВРО-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы. Из-за пандемии турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи по плану должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон, в котором на стадионе «Уэмбли» должны состояться, в том числе, решающие матчи — оба полуфинала и финал. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа Евро и один четвертьфинал.