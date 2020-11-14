Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Сан-Марино
Гибралтар
00
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Мальта
Андорра
21
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Кипр
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Хорватия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Испания
Футбол. Сборные
23:00
Мексика
Южная Корея
Все события
Фоторепортажи
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА на данный момент не планирует менять места проведения ЕВРО-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается менять изначальный план проведения чемпионата Европы 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Наверх

В субботу издание The Times сообщило, что руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) обратилось в УЕФА с предложением провести все матчи турнира в Англии на случай, если пандемия коронавируса вызовет затруднения с переездом болельщиков. Идея FA пока не получила поддержки британского правительства, которое должно санкционировать данный шаг. Руководящий орган европейского футбола сохраняет приверженность изначальному формату проведения турнира, говорится в материале.

«УЕФА намерен провести ЕВРО-2020 в том формате и на тех площадках, которые были утверждены ранее в этом году. Мы тесно сотрудничаем со всеми принимающими городами по подготовке к турниру. Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, над которой ни УЕФА, ни местные организационные органы не имеют контроля, в настоящее время слишком рано говорить, будут ли игры в июне и июле иметь ограничения для болельщиков или даже для их проведения», — говорится в заявлении.

«В настоящее время усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира на всех 12 площадках с участием болельщиков. Решения, противоречащие этому плану, можно было принять гораздо раньше, если бы это было необходимо, но в настоящее время нет никаких планов менять место проведения», — добавили в УЕФА.

В начале ноября французское издание Le Parisien сообщило, что УЕФА изучает варианты проведения чемпионата Европы, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, в одной стране, которой может стать Россия. Представитель УЕФА в ответ на данную информацию заявил РИА Новости, что турнир на данный момент планируется провести по первоначальному сценарию, но возможен вариант, при котором матчи пройдут в одной стране.

ЕВРО-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы. Из-за пандемии турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи по плану должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон, в котором на стадионе «Уэмбли» должны состояться, в том числе, решающие матчи — оба полуфинала и финал. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.

 В тихом омуте: что скрывает супруга футболиста Артема Дзюбы?
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
Отбор ЧМ: Суарес и Кавани в деле, у Видаля фантастический гол
«Джикия будет капитаном». Черчесов перед важной игрой
Дождь почти смыл квалификацию Ф-1: поул Стролла, Квят - 17-й
«КМ не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять лыжников с турнира
Илья Ковальчук хочет получать в России миллион долларов
Погибший зимой Брайант заработал 20 миллионов долларов за год
Кулачный бой завершился рекордным нокаутом: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь