УЕФА на данный момент не планирует менять места проведения ЕВРО-2020

В субботу издание The Times сообщило, что руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) обратилось в УЕФА с предложением провести все матчи турнира в Англии на случай, если пандемия коронавируса вызовет затруднения с переездом болельщиков. Идея FA пока не получила поддержки британского правительства, которое должно санкционировать данный шаг. Руководящий орган европейского футбола сохраняет приверженность изначальному формату проведения турнира, говорится в материале.

«УЕФА намерен провести ЕВРО-2020 в том формате и на тех площадках, которые были утверждены ранее в этом году. Мы тесно сотрудничаем со всеми принимающими городами по подготовке к турниру. Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, над которой ни УЕФА, ни местные организационные органы не имеют контроля, в настоящее время слишком рано говорить, будут ли игры в июне и июле иметь ограничения для болельщиков или даже для их проведения», — говорится в заявлении.

«В настоящее время усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира на всех 12 площадках с участием болельщиков. Решения, противоречащие этому плану, можно было принять гораздо раньше, если бы это было необходимо, но в настоящее время нет никаких планов менять место проведения», — добавили в УЕФА.

В начале ноября французское издание Le Parisien сообщило, что УЕФА изучает варианты проведения чемпионата Европы, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, в одной стране, которой может стать Россия. Представитель УЕФА в ответ на данную информацию заявил РИА Новости, что турнир на данный момент планируется провести по первоначальному сценарию, но возможен вариант, при котором матчи пройдут в одной стране.