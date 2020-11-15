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21:04 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси проиграла футболистам Нидерландов в квалификации ЧЕ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) поражением завершили отборочный турнир первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Алмере подопечные Сергея Яромко с разгромным счетом 0:5 проиграли лидеру 7-й группы команде Нидерландов, которая пока не потеряла ни одного очка и уже обеспечила себе путевку в финал молодежного ЧЕ-2021. Первая встреча этих соперников, состоявшаяся в Жодино, завершилась крупным поражением белорусских футболистов — 0:7.

На 18 ноября у белорусов был намечен выездной поединок с норвежской «молодежкой», но он был отменен в связи с эпидемиологической обстановкой. По той же причине 13 ноября не состоялась встреча футболистов Гибралтара и Норвегии.

Также сегодня португальская «молодежка» примет в Паршале кипрских сверстников.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды — 27 очков, Португалия — 21, Норвегия — 10, Беларусь — 8, Кипр — 7, Гибралтар — 0.

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места. Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.

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