Молодежная сборная Беларуси проиграла футболистам Нидерландов в квалификации ЧЕ

Сегодня в Алмере подопечные Сергея Яромко с разгромным счетом 0:5 проиграли лидеру 7-й группы команде Нидерландов, которая пока не потеряла ни одного очка и уже обеспечила себе путевку в финал молодежного ЧЕ-2021. Первая встреча этих соперников, состоявшаяся в Жодино, завершилась крупным поражением белорусских футболистов — 0:7.

На 18 ноября у белорусов был намечен выездной поединок с норвежской «молодежкой», но он был отменен в связи с эпидемиологической обстановкой. По той же причине 13 ноября не состоялась встреча футболистов Гибралтара и Норвегии.

Также сегодня португальская «молодежка» примет в Паршале кипрских сверстников.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды — 27 очков, Португалия — 21, Норвегия — 10, Беларусь — 8, Кипр — 7, Гибралтар — 0.