Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Южная Корея
Катар
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Ирак
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
Футбол. Лига наций
22:45
Хорватия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Франция
Швеция
Футбол. Лига наций
22:45
Испания
Германия
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Кипр
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
22:45
Андорра
Латвия
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
23:00
Япония
Мексика
Все события
Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
12:24 (мск), источник: Vesti.kz

27 желтых, худшая оборона и ни одной победы дома. С каким «багажом» подошла казахстанская «молодежка» к финишу отбора на Евро

Примут аутсайдера группы.

Наверх

В последнем туре отборочного цикла на Евро-2021 молодежная сборная Казахстана по футболу примет команду Фарерских островов. Корреспондент Vesti.kz — о самом интересном в преддверии этого матча.

Шансов на выход из группы уже нет

Чтобы попасть на чемпионат Европы, нужно как минимум занять второе место в своей отборочной группе. Но даже оно не гарантирует участие в финальной части турнира. Из всех команд, занявших вторые места, будут отобраны лишь лучшие. А вот сборные, занявшие первые места, обеспечат себя участием на Евро. После девяти сыгранных туров у казахстанской «молодежки» десять очков. Испанцы уже точно гарантировали себе путевку на Евро-2021, который пройдет в Венгрии и Словении, набрав 25 очков из 27 возможных. На втором месте с 15 пунктами идет команда Северной Македонии, а замыкает тройку Израиль с 13 очками. Наша сборная идет на четвертом месте из шести, опережая Черногорию (7) и Фарерские острова (6).

Встретятся две команды с худшей обороной в группе

Сборная Казахстана пропустила в текущем отборочном цикле 18 голов, хуже результат только у их сегодняшних соперников — 23. Македонцы, израильтяне и черногорцы пропустили по 11 мячей, а «молодежка» Испании — всего один гол.

Команда
Казахстан U21

Казахстан не набрал ни одного очка в домашних играх

Этот матч — великолепная возможность устранить данный антирекорд. Казахстанская «молодежка» проиграла дома все матчи: Испании (0:1), Израилю (1:2), Черногории (0:4) и Северной Македонии (1:4). Самое интересное, что подопечным Алмаса Кулшинбаева удалось переиграть черногорцев и израильтян на выезде, а с македонцами сыграть вничью.

Первый матч между этими сборными Казахстан выиграл

В гостях этот матч был сыгран еще в первом туре квалификационного этапа. Случилось это в июне прошлого года, когда казахстанцам удалось победить — 3:1. Голами тогда отметились Акмаль Бахтияров, Дмитрий Бачек и Владислав Прокопенко.

Восемь футболистов забили 10 голов в этом отборе

Абсолютным бомбардиром в «молодежке» является Оралхан Омиртаев, забивший три мяча. По одному разу отличались Бахтияров, Бачек, Прокопенко, Еркебулан Сейдахмет, Рамазан Каримов, Вячеслав Швырев и Эльхан Астанов.

Лучший ассистент — Адам Адахаджиев

Полузащитник в текущем цикле отдал три ассиста. По одному голевому пасу записали себе в актив Сейдахмет, Бачек, Султан Сагнаев, Нуралы Алип, Геворг Наджарян и Артем Попов.

27 желтых карточек за девять матчей

Тревожный показатель для любой команды. Трижды желтые получали Алип, Сагнаев и Наджарян. По два раза предупреждались Сейдахмет, Каримов, Жан-Али Пайруз, Арман Кенесов и Динмухамед Кашкен. Также желтая карточка есть в активе Прокопенко, Омиртаева (без учета второй = удаление), Рамазана Оразова, Талгата Кусяпова, Мухаммеджана Сейсена, Данияра Усенова, а также Эльхана и Султанбека Астанова.

Три удаления за девять туров

В домашней игре с испанцами красную карточку получил Прокопенко, а в матче с македонцами, который состоялся в Алматы в прошлом месяце, команда заработала сразу два удаления. Сначала вторую желтую получил Омиртаев, а затем прямую красную — защитник Рауан Орынбасар.

Напомним, что матч между молодежными командами Казахстана и Фарерских островов пройдет сегодня, 17 ноября, и начнется в 17:00 по столичному времени. Игра состоится в Шымкенте, а прямую трансляцию можно посмотреть на официальном YouTube-канале КФФ.

Димаш Тулегенов  

Читайте также
"Очнулся, когда уже несли на носилках". Большое интервью Зайнутдинова - о травме головы, жизни в Таразе и ЦСКА
Левандовски - игрок в года по версии World Football Summit
Ф. Емельяненко прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру
Россия прервет серию без побед: Топ-5 ставок дня
Член ОНК: Яндиев сожалеет о нанесении побоев Харитонову
Джокович стартовал с победы на итоговом турнире ATP
Футболист «Астаны» заинтересовал «Локомотив»
Боец Харитонов рассказал о возможной операции за границей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь