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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская «молодежка» проиграла в последнем матче отбора на Евро

Сборная дома принимала команду Фарерских островов.

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Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Фарерских островов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:3. При этом гости вели по ходу встречи 3:0, и у команды почти получилось совершить камбэк.

В первом тайме Фарерские открыли счет на 20-й минуте. После перерыва гости отличились еще дважды — на 50-й и 64-й минутах. Затем Казахстану почти удалось свести игру к ничьей. Сначала на на 65-й минуте разрыв сократил вышедший на замену Рамазан Каримов. А затем на 81-й пенальти забил Оралхан Омиртаев. Подробную статистику встречи можно посмотреть здесь.

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Отметим, что это был последний матч «молодежки» на чемпионат Европы. Нужно было как минимум занять второе место, но команда с этой задачей не справилась.

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