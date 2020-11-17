Казахстанская «молодежка» проиграла в последнем матче отбора на Евро
Сборная дома принимала команду Фарерских островов.
Сборная дома принимала команду Фарерских островов.
Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Фарерских островов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:3. При этом гости вели по ходу встречи 3:0, и у команды почти получилось совершить камбэк.
В первом тайме Фарерские открыли счет на 20-й минуте. После перерыва гости отличились еще дважды — на 50-й и 64-й минутах. Затем Казахстану почти удалось свести игру к ничьей. Сначала на на 65-й минуте разрыв сократил вышедший на замену Рамазан Каримов. А затем на 81-й пенальти забил Оралхан Омиртаев. Подробную статистику встречи можно посмотреть здесь.
Отметим, что это был последний матч «молодежки» на чемпионат Европы. Нужно было как минимум занять второе место, но команда с этой задачей не справилась.