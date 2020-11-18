Отрезвляющая отмена лимита, «огород» в Шымкенте и неделя отдыха. Почему «молодежка» провалилась с Фарерами

Молодежная сборная Казахстана пропустила три мяча от команды Фарерских островов и бесславно закончила отборочный цикл к Евро-2021. Корреспондент Vesti.kz задает несколько актуальных вопросов футбольным чиновникам и констатирует, что усиление из этого поколения для главной сборной будет минимальным.

Команда Казахстан U21

У «Ордабасы» огромный бюджет, но они не могут сделать нормальное поле несколько лет

Сейчас немного по-другому взглянем на то, почему мы проигрываем Фарерам у себя дома. Было очень много слов, что «Кайрат» получил преимущество в КПЛ, играя все матчи в родном городе, но вот мы увидели игру вне Алматы.

Вы точно уверены, что покрытие на стадионе в Шымкенте можно назвать футбольным газоном, который соответствует играм даже на уровне детско-юношеского футбола? И мы вам напомним, что негласно это третий город страны и здесь базируется самая богатая команда КПЛ после «Астаны» и «Кайрата». Вот здесь вы хотели играть матчи КПЛ и развивать молодежь?

К огромному сожалению, у нас в стране нет больше ни одного города с такой футбольной инфраструктурой, как в Алматы. Одно поле на стадионе «Астана-Арена» меняют уже больше девяти месяцев, в Караганду искусственный газон даже привезти не могут. О состоянии полей на западе даже говорить не хочется.

Зато у нас есть много разных легионеров, есть задача занимать еврокубковое место, а потом вылетать там на стадии первого раунда квалификации. Но нормальных футбольных полей в 2020 году у нас нет, кроме тех, что в Алматы.

Команда Фарерские острова U21

«Молодежку» отправили в Шымкент, и мы посмотрели, как они мучаются 90 с лишним минут против замечательной команды Фарерских островов.

Неделю отдыхаем, три дня готовимся.

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев после игры с Фарерами в очередной раз затронул тему недельного цикла для подготовки к матчу. На сей раз команда вновь собралась лишь за три дня до игры.

Но если в прошлые игровые сессии это было объяснимо сжатым календарем и плотностью игр, то сейчас Казахстану предстояло сыграть лишь один матч в почти двухнедельной международной паузе.

Удивительный контраст, ведь основная сборная собралась на следующий день после тура в клубных чемпионатах. «Молодежка» по неведомым причинам отдыхала почти неделю и подготовка к матчу с Фарерами стартовала лишь 14 ноября. И это учитывая, что большинство футболистов молодежной сборной практически не играют в своих клубах, то есть они вряд ли устали, тем более в таком возрасте.

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Отмена лимита на легионеров из ЕАЭС показала, каков уровень казахстанских игроков

Из нынешнего поколения до взрослой сборной могут потенциально дорасти лишь несколько человек, включая сразу трех вратарей, а также нападающего Оралхана Омиртаева, который уже показал себя в основной сборной. В остальном ситуация крайне тревожная. Центральные защитники практически не играют в КПЛ, за исключением Алибека Касыма.

Центральные полузащитники, опять же, резервисты, пусть и в таких клубах, как «Ордабасы» и «Кайрат». Латералей потенциала основной сборной, опять же, и близко не видно, что и подтверждается тем, что они не получают практику в клубах КПЛ. Было очень много надежд, связанных с вингерами в лице Еркебулана Сейдахмета и Акмаля Бахтиярова, но пока их талант никак не раскрывается.

По сути из игроков в возрасте 20−21 года до национальной сборной дорос лишь Нуралы Алип. Посмотрим, что будет дальше, но пока ничего хорошего предсказать невозможно.

Отмена лимита для игроков из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, похоже, влияет на психологию и готовность молодых казахстанских игроков к конкуренции. Есть несколько примеров, в этом году «Астана» подписала Макса Эбонга из Беларуси, а «Кайрат» — кыргызстанца Гулжигита Алыкулова, оба молодые, в спортивном смысле голодные до успехов, они готовы работать и прогрессировать, для них топ-клуб в Казахстане — это промежуточный этап, они думают о Европе и прогрессируют для этого.